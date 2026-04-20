Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện 400 triệu thùng dầu nằm rải rác khắp một hòn đảo, nhiều quốc gia tức tốc tìm đến

Y Vân | 20-04-2026 - 10:17 AM | Tài chính quốc tế

Cuộc xung đột ở Trung Đông đã siết chặt nguồn cung dầu trên toàn cầu.

Cách bờ biển Nhật Bản chưa đầy 10 km là 8 sà lan lớn nổi trên biển, bên trong chứa khoảng 35 triệu thùng dầu.

Nhật Bản có 9 điểm dự trữ dầu khác trên khắp cả nước, tạo nên một trong những kho dự trữ dầu lớn nhất thế giới.

Khoảng gần 400 triệu thùng dầu dự trữ đã tạo ra một vùng đệm giúp Nhật Bản phần nào giảm "cú sốc" từ việc eo biển Hormuz bị đóng cửa, vốn đã gây ra cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu và khiến nhiều quốc gia khác phải chật vật tìm nguồn cung.

Thủ tướng Australia, Anthony Albanese, không phải là nhà lãnh đạo duy nhất đi khắp khu vực để tìm cách đảm bảo nguồn cung nhiên liệu. Một số nước láng giềng ở châu Á cũng đang tìm đến Nhật Bản để được hỗ trợ.

Nhật Bản đã cam kết sẽ duy trì nguồn cung thường xuyên cho Australia và đang thảo luận về các thỏa thuận hoán đổi, nhưng nước này vẫn thận trọng về việc sử dụng dầu dự trữ để đáp ứng các đối tác quốc tế.

"Thật không may, Nhật Bản là một quốc gia nghèo tài nguyên," ông Hiroshi Hashimoto từ Viện Kinh tế Năng lượng Nhật Bản cho biết.
Thay vào đó, Thủ tướng Sanae Takaichi đã tuyên bố Nhật Bản sẽ cung cấp khoản vay trị giá 14 tỷ USD cho các nước châu Á để mua dầu và xây dựng hệ thống dự trữ.

Trong bối cảnh hoạt động trao đổi hàng hóa và thương lượng thoả thuận do khủng hoảng nhiên liệu, một số quốc gia đã tìm đến Nhật Bản để nhờ cậy.

Ví dụ, Philippines gần đây đã đề nghị Nhật Bản hỗ trợ và đã nhận được dầu diesel.

Theo các báo cáo, Indonesia và Ấn Độ đã thảo luận về các thỏa thuận hoán đổi, trong đó 2 nước này đề nghị cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) hoặc naphtha và dầu thô để đổi lấy khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Trong khi đó, một phái viên của Hàn Quốc đã thực hiện các chuyến đi đến Kazakhstan, Oman và Ả Rập Xê Út trong tháng này để tìm cách đảm bảo nguồn cung dầu thô cho ngành công nghiệp lọc dầu quy mô lớn của nước này.

An ninh năng lượng trong khu vực có thể sẽ là một chủ đề được thảo luận trong chuyến thăm dự kiến của bà Takaichi tới Australia vào tháng tới.

Ngày 26/3, tại Khu dự trữ dầu quốc gia ở tỉnh Aichi, Nhật Bản đã giải phóng lô dầu đầu tiên từ nguồn dự trữ quốc gia. Số dầu này sẽ được bán cho 4 doanh nghiệp xăng dầu do chính phủ chỉ định với giá 540 tỷ yên (3,4 tỷ USD). Các doanh nghiệp này có trách nhiệm lọc hóa dầu, chế tạo xăng và các loại nhiên liệu khác.﻿

Theo ABC News﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên