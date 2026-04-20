Anh thợ sửa ống nước sốc nặng khi nhặt được kho báu chứa 30kg tiền vàng

Theo Trúc Chi (t/h) | 20-04-2026 - 07:40 AM | Tài chính quốc tế

Mọi chuyện bắt đầu khi người này phát hiện một sợi dây thừng bí ẩn nhô ra từ tầng hầm của căn biệt thự đang được cải tạo. Khi dùng xẻng đào lên, anh ta sững sờ trước số lượng vàng khổng lồ hiện ra trước mắt.

Có vô số câu chuyện ly kỳ xoay quanh việc tìm thấy “kho báu” trên khắp thế giới. Điển hình là trường hợp một thợ sửa ống nước tại Vienna (Áo) đã may mắn phát hiện kho báu khổng lồ gồm 30 kg tiền vàng nguyên chất, trị giá khoảng 2,4 triệu USD (tương đương 63 tỷ đồng).

Mọi chuyện bắt đầu khi người này nhận thấy một sợi dây thừng bí ẩn nhô ra từ tầng hầm của căn biệt thự đang được cải tạo tại khu Penzing.

Thoạt nghe có vẻ khó tin, nhưng khi cố gắng kéo sợi dây không thành, anh đã dùng xẻng đục lớp bê tông. Trước mắt anh hiện ra một chiếc rương kim loại đã rỉ sét. Khi mở rương, người thợ phát hiện bên trong chứa tới 30 kg tiền vàng, trong đó nhiều đồng có khắc hình nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo Mozart.

Điều đáng chú ý là ngay ngày hôm trước, một thợ xây khác từng làm việc tại tầng hầm và cũng nhìn thấy sợi dây này nhưng đã bỏ qua. Những người thợ khác làm việc tại đây cũng ra về tay không.

Các chuyên gia nhận định số tiền vàng có thể đã được cất giấu từ thời Thế chiến II. Trong giai đoạn đó, nhiều người giàu đã chôn giấu tài sản nhằm tránh bị trộm cắp hoặc tịch thu giữa bối cảnh biến động.

Chia sẻ trên truyền hình, người thợ cho biết: “Chuyện như thế này thật khó tin. Tôi đã làm việc ở công trường từ năm 15 tuổi. Thỉnh thoảng bạn tìm thấy vài đồng xu, nhưng phát hiện như thế này thì thực sự đáng kinh ngạc".

Theo quy định tại Áo, những phát hiện dạng này sẽ được chia đều giữa người tìm thấy và chủ sở hữu bất động sản. Vì vậy, người thợ có thể nhận được khoảng 1,3 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng).

Sau trải nghiệm “tay không bắt được kho báu”, anh vẫn không giấu được sự kinh ngạc và cho rằng đây là một phát hiện hiếm có trong đời.

Không chỉ ở Áo, những phát hiện tương tự cũng xuất hiện tại nhiều nơi khác trên thế giới. Gần đây, tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khảo cổ đã khai quật được một bộ sưu tập tiền vàng Ba Tư ở thành phố cổ Notion. Số tiền này được giấu trong một chiếc bình nhỏ và được tìm thấy bên trong một ngôi nhà có sân trong cổ kính.

Trước đó, vào tháng 9/2024 tại Na Uy, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một kho báu của người Viking được chôn cất trong hơn 1.000 năm. Được tìm thấy bên dưới sàn của một trang trại cổ, kho báu bao gồm bốn chiếc vòng tay bạc được thiết kế tinh xảo.

Các chuyên gia tin rằng ngôi nhà này từng thuộc về nô lệ Viking và các hiện vật làm sáng tỏ nền văn hóa và cuộc sống hàng ngày của thời đại đó.

Trong những năm gần đây, một nhóm 7 bảy người bạn sử dụng máy dò kim loại đã tình cờ tìm thấy một trong những kho báu lớn nhất nước Anh trong một cánh đồng của nông dân, bao gồm 2.584 đồng xu bạc có niên đại từ năm 1066 đến 1088 sau Công nguyên, trị giá 5,6 triệu USD.

Theo Trúc Chi (t/h)

Sau mức tăng kỷ lục 64%, giá vàng sẽ đi đâu về đâu: Một ngân hàng bất ngờ dự báo mức giá ‘trong mơ’ Nổi bật

Không chỉ Hungary và Slovakia, lãnh đạo một nước EU kêu gọi nối lại nhập khẩu dầu khí Nga giữa lúc giá năng lượng tăng cao Nổi bật

Iran chỉ trích Mỹ "đòi hỏi quá mức"

Một tuần lễ hội Songkran ở Thái Lan: 242 người chết, 1.200 người bị thương vì tai nạn giao thông

Nếu xung đột Mỹ - Iran kết thúc, khi nào giá xăng trở lại mức trước xung đột? Câu trả lời gây bất ngờ

Nga tăng cường thêm "pháo đài nổi" trên biển, bàn giao nhiệm vụ quan trọng liên quan đến dầu mỏ

