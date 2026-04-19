Sau mức tăng kỷ lục 64%, giá vàng sẽ đi đâu về đâu: Một ngân hàng bất ngờ dự báo mức giá ‘trong mơ’

Trong bối cảnh cuộc chiến tại Iran ảnh hưởng đến giá dầu và thị trường chứng khoán, cùng với những bất ổn đang diễn ra tại châu Âu và Nam Mỹ, vàng đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Thực tế giá vàng đã tăng tới 64% trong năm 2025.

Nhiều yếu tố đang tác động trực tiếp đến giá vàng, trong đó lạm phát là một trong những động lực quan trọng nhất. Khi tỷ lệ lạm phát cao, sức mua của đồng tiền sụt giảm. Do đó các nhà đầu tư dồn tiền vào vàng vì nguồn cung của kim loại này là hữu hạn.

Giá vàng có xu hướng tăng vọt trong những giai đoạn lạm phát phi mã. Ví dụ vào năm 2019, khi lạm phát dưới mức 2%, giá vàng chỉ khoảng 1.392 USD/ounce. Tuy nhiên khi lạm phát vượt ngưỡng 9% vào năm 2022, giá vàng đã tăng lên mức 1.800 USD/ounce, tương đương mức tăng khoảng 29%.

Bên cạnh đó các vấn đề địa chính trị cũng ảnh hưởng mạnh đến giá kim loại quý này. Những sự kiện như chiến sự, thuế quan tăng hoặc tranh chấp thương mại có thể kích hoạt các đợt tăng giá vàng. Khi nền kinh tế toàn cầu bất ổn, nhà đầu tư tìm đến vàng như một hình thức bảo vệ tài chính.

Tình trạng suy thoái kinh tế, biến động chứng khoán và tỷ lệ thất nghiệp cao khiến nhà đầu tư lo ngại về các sản phẩm ngân hàng cũng như đầu tư truyền thống. Họ chuyển hướng sang vàng do tài sản này từ trước đến nay luôn giữ được giá trị.

Về triển vọng tương lai, các chuyên gia đã đưa ra những dự báo đáng chú ý cho năm 2026. JPMorgan dự báo giá vàng sẽ đạt mức 6.300 USD/ounce vào năm 2026 nhờ lực mua tăng mạnh từ các ngân hàng trung ương và căng thẳng toàn cầu. Trước đây con số 6.000 USD/ounce được coi là một giấc mơ xa vời nhưng hiện tại nó đang trở nên khả thi hơn.

Ngoài ra các loại vàng vật chất như vàng thỏi, tiền vàng và vàng miếng sẽ trở nên phổ biến hơn đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hiện nay chỉ có khoảng 10,8% dân số đầu tư vào vàng vật chất, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 62% người dân sở hữu cổ phiếu theo khảo sát năm 2025. Tuy nhiên lo ngại về kinh tế và việc mua vàng trực tuyến trở nên dễ dàng hơn sẽ thúc đẩy nhiều người sở hữu vàng vật chất hơn.

Dù vậy các chuyên gia cảnh báo giá vàng có thể sẽ biến động mạnh và nhanh hơn. Minh chứng là vào cuối tháng 1/2026, giá vàng đang ở mức 5.419 USD/ounce nhưng đã bất ngờ giảm xuống 4.660 USD/ounce vào ngày 2/2. Như vậy chỉ trong vòng 3 ngày, giá vàng đã bốc hơi 14%. Các nhà đầu tư cần chuẩn bị tâm lý cho những đợt thay đổi giá mạnh và chóng vánh trong thời gian tới.

