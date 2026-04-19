Phát minh rung chuyển ngành xây dựng của Nga: Gạch thông minh giúp xây nhà nhanh gấp 5 lần, không cần vữa, chống chịu cả động đất

Trong nỗ lực tối ưu hóa chi phí và thời gian thi công, các nhà khoa học và kỹ sư vật liệu tại Nga đã cải tiến thành công loại gạch tự khóa, hay còn được gọi phổ biến là gạch lego.

Thiết kế rãnh khớp thông minh

Điểm khác biệt cốt yếu của gạch lego Nga so với gạch nung truyền thống nằm ở cấu trúc khóa âm dương. Mỗi viên gạch được thiết kế với hai lỗ rỗng lớn và các rãnh khớp ở hai mặt trên dưới.

Khi xây dựng, các rãnh này sẽ tự động khớp nối với nhau một cách tuyệt đối, giúp bức tường luôn thẳng hàng mà không cần đến thước dây hay sự căn chỉnh thủ công của thợ lành nghề.

Đáng chú ý, loại gạch này hoàn toàn không sử dụng vữa xi măng truyền thống để kết dính. Thay vào đó, người thợ chỉ cần sử dụng một lớp keo dán chuyên dụng mỏng hoặc thậm chí lắp ghép khô đối với các công trình phụ trợ.

Thiết kế lỗ rỗng ở giữa không chỉ giúp giảm trọng lượng viên gạch mà còn là không gian lý tưởng để chạy đường ống điện, nước hoặc đổ bê tông cốt thép nhằm gia cố những vị trí chịu lực quan trọng.

Tốc độ thi công và hiệu quả kinh tế

Theo các dữ liệu thực nghiệm tại Nga, việc sử dụng gạch tự khóa giúp tốc độ xây dựng nhanh gấp 3 - 5 lần so với phương pháp truyền thống. Một người thợ không có chuyên môn cao cũng có thể dễ dàng hoàn thiện hàng nghìn viên gạch mỗi ngày với độ chính xác cực cao.

Do bề mặt gạch mịn và các đường chỉ đều tắp, chủ đầu tư có thể tiết kiệm thêm một khoản chi phí lớn vì không cần trát vữa hay sơn phủ bề mặt.

Về độ bền, gạch lego Nga được sản xuất bằng công nghệ ép thủy lực siêu cao áp từ hỗn hợp đá mạt, cát và xi măng. Quá trình này tạo ra viên gạch có độ cứng tương đương đá tự nhiên, khả năng chống thấm và chịu lạnh tốt, đặc biệt phù hợp với khí hậu khắc nghiệt tại Nga.

Giải pháp tối ưu cho vùng động đất

Một trong những ưu điểm vượt trội khiến loại gạch này được quan tâm là khả năng kháng chấn. Trong các cấu trúc xây dựng bằng vữa thông thường, tường thường bị nứt gãy khi xảy ra rung chấn. Tuy nhiên, hệ thống khớp nối linh hoạt của gạch lego cho phép bức tường có một độ đàn hồi nhất định, giúp hấp thụ và phân tán lực tác động tốt hơn.

Tại các vùng có rủi ro địa chấn, việc luồn các thanh thép dọc qua các lỗ rỗng và đổ bê tông khóa chặt các góc cột tạo thành một hệ khung chịu lực cực kỳ vững chắc. Điều này giúp công trình đứng vững trước các đợt rung chấn mạnh hơn so với tường gạch nung thông thường.

Hiện nay, công nghệ này đang được ứng dụng rộng rãi tại Nga từ việc xây dựng nhà ở giá rẻ, biệt thự cho đến các công trình công nghiệp đòi hỏi thời gian thi công thần tốc.

Đây được xem là giải pháp bền vững, vừa giúp giảm thiểu chất thải xây dựng, vừa tối ưu hóa nguồn nhân lực trong ngành xây dựng hiện đại.

