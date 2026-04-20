Iran chỉ trích Mỹ "đòi hỏi quá mức"

Giới chức Iran vào cuối tuần rồi nhắc lại lập trường cứng rắn về việc tiếp tục hạn chế tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz chừng nào lệnh phong tỏa các cảng của nước này do Mỹ áp đặt vẫn còn hiệu lực.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Qalibaf tuyên bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn phát trên truyền hình nhà nước cuối ngày 18-4 (giờ địa phương) rằng không thể có chuyện các nước khác vẫn đi qua eo biển Hormuz trong khi Iran thì không thể. Theo ông, các cuộc đàm phán gần đây giữa Iran và Mỹ đã đạt tiến triển nhưng vẫn còn bất đồng về vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz. Ông Qalibaf nhấn mạnh Iran vẫn muốn hướng tới hòa bình dù giữa nước này và Mỹ thiếu tin tưởng sâu sắc.

Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran xác nhận giới chức nước này đang xem xét những đề xuất mới từ phía Mỹ, được đưa ra trong chuyến thăm Tehran mới đây của Tư lệnh quân đội Pakistan. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh ngày 18-4 nói với AP rằng nước này chưa sẵn sàng cho vòng đàm phán trực tiếp mới, bởi Mỹ vẫn chưa từ bỏ lập trường của mình.

Ông Khatibzadeh cho biết hai bên đã trao đổi qua lại nhiều lần nhưng cáo buộc Mỹ vẫn giữ nguyên các yêu cầu mà Iran cho là quá mức. Theo ông, Iran muốn hoàn tất "thỏa thuận khung" trước khi tiến tới đàm phán trực tiếp.

Một tàu chở dầu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi đảo Qeshm - Iran hôm 18-4

Thứ trưởng Ngoại giao Iran không nêu chi tiết nội dung đàm phán với Mỹ, cũng như không cho biết những vấn đề nào còn vướng mắc nhưng kêu gọi Washington giải quyết các quan ngại của Tehran, trong đó có các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này. Ngoài ra, ông Khatibzadeh khẳng định Tehran sẽ không giao nộp uranium làm giàu cho Washington, qua đó bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về vấn đề này.

Phản ứng trên được Iran đưa ra giữa lúc các bên trung gian đang gấp rút tìm cách gia hạn lệnh ngừng bắn dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 22-4. Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar cho biết nước này đang nỗ lực làm cầu nối để thu hẹp những khác biệt giữa Mỹ và Iran.

Pakistan dự kiến tổ chức vòng đàm phán thứ 2 vào đầu tuần này. Dấu hiệu an ninh được tăng cường đã xuất hiện tại thủ đô Islamabad - Pakistan ngày 19-4. Nhiều cảnh sát đã được triển khai và các trạm kiểm soát được dựng lên xung quanh khách sạn Serena, nơi cuộc đàm phán đầu tiên diễn ra mà không đạt kết quả.