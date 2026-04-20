Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một tuần lễ hội Songkran ở Thái Lan: 242 người chết, 1.200 người bị thương vì tai nạn giao thông

Theo Phạm Trang | 20-04-2026 - 06:59 AM | Tài chính quốc tế

Số người chết vì tai nạn giao thông dịp Songkran vẫn ở mức cao, dù tổng thể đã giảm so với các năm trước.

Trong khuôn khổ chiến dịch “7 ngày nguy hiểm” của lễ hội Songkran năm 2026, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 1.242 vụ tai nạn giao thông, khiến 1.200 người bị thương và 242 người thiệt mạng, theo số liệu từ Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai (DDPM).

Thông tin được ông Theerapat Katchamat, Tổng cục trưởng DDPM, công bố sau khi Trung tâm Điều hành An toàn Giao thông tổng hợp dữ liệu trong suốt 7 ngày cao điểm từ 10 đến 16/4. Riêng ngày 16/4, ngày cuối của chiến dịch, cả nước xảy ra 123 vụ tai nạn, làm 123 người bị thương và 17 người tử vong.

Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn tiếp tục là chạy quá tốc độ, chiếm 40,65%, và chuyển làn, vượt xe thiếu an toàn, chiếm 25,20%.

Ảnh: The Nation Thailand

Xe máy là phương tiện liên quan nhiều nhất, chiếm tới 64,55% số vụ. Phần lớn tai nạn xảy ra trên các đoạn đường thẳng (87,80%), trong đó đường cao tốc do Cục Đường bộ quản lý chiếm 44,72% và đường liên xã chiếm 27,64%.

Hai khung giờ xảy ra tai nạn nhiều nhất là từ 9h01 đến 12h và từ 15h01 đến 18h, cùng chiếm 16,26%. Nhóm tuổi 20–29 là đối tượng chiếm tỷ lệ thương vong cao nhất với 22,14%.

Trong đó các địa phương, Phrae là nơi có số vụ tai nạn nhiều nhất với 48 vụ, đồng thời cũng dẫn đầu về số người bị thương với 50 trường hợp. Còn Bangkok ghi nhận số người tử vong cao nhất với 21 người. Đáng chú ý, có 10 tỉnh không ghi nhận trường hợp tử vong nào trong suốt chiến dịch.

Theo ông Theerapat Katchamat, số liệu năm nay đã ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt so với mức trung bình của 3 năm gần nhất, với số vụ tai nạn giảm 35,59%, số người bị thương giảm 37,53% và số ca tử vong giảm 9,70%.

Tuy vậy, cơ quan chức năng vẫn cảnh báo nguy cơ tai nạn còn tiếp diễn khi người dân và du khách tiếp tục di chuyển sau lễ hội.

DDPM kêu gọi các địa phương duy trì biện pháp kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền về hành vi nguy hiểm như lái xe quá tốc độ, uống rượu bia khi tham gia giao thông, đồng thời đảm bảo hỗ trợ đầy đủ cho nạn nhân và gia đình theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan được yêu cầu tăng cường giám sát vi phạm giao thông, đặc biệt là các trường hợp lái xe khi say rượu đang trong thời gian quản chế, nhằm ngăn chặn tái phạm và rút kinh nghiệm cho các mùa lễ hội tiếp theo.

Nguồn: Nation Thailand

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
thái lan, Bangkok

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên