Robot hình người truy đuổi lợn rừng gây sốt mạng xã hội, phía sau là chiến dịch marketing gây tranh cãi toàn cầu

Trong bối cảnh công nghệ robot hình người vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng trong đời sống thực tế, một xu hướng khác lại đang nổi lên mạnh mẽ, đó là biến robot thành công cụ giải trí và truyền thông.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh robot hình người truy đuổi đàn lợn rừng tại thủ đô Warsaw của Ba Lan đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng quốc tế.

Nhân vật chính trong đoạn clip là một robot Unitree G1 được tùy chỉnh, mang tên Edward Warchocki. Trong video, robot này chạy bộ qua một bãi cỏ nhỏ trong khu vực bãi đỗ xe vắng vẻ để đuổi theo một đàn lợn rừng. Dù cố gắng bám đuổi, robot cuối cùng vẫn thất bại khi đàn động vật hoang dã nhanh chóng tẩu thoát, để lại hình ảnh nó giơ nắm đấm lên trời trong trạng thái đầy thất vọng. Hành động mang tính “nhân hóa” này đã góp phần khiến đoạn video trở nên thú vị và lan truyền rộng rãi.

Phần chú thích đi kèm video càng làm tăng tính giải trí khi robot “tuyên bố” rằng nó đang lùa đàn lợn rừng vào rừng. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh hài hước này là một vấn đề thực tế mà Warsaw đang phải đối mặt. Thành phố này từ lâu đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát số lượng lợn rừng sinh sống trong khu đô thị, với con số lên đến hàng nghìn con. Các biện pháp xử lý, bao gồm cả việc nổ súng trong khu dân cư, đã được triển khai nhưng vẫn gây nhiều tranh cãi.

Dù vậy, việc sử dụng robot hai chân để truy đuổi lợn rừng rõ ràng không phải là giải pháp khả thi. Với tốc độ hạn chế và khả năng thích nghi môi trường còn yếu, robot hình người hiện tại khó có thể thay thế các phương pháp kiểm soát động vật hoang dã truyền thống. Điều này cho thấy đoạn video nói trên không nhằm mục đích thử nghiệm giải pháp thực tế, mà mang màu sắc trình diễn nhiều hơn.

Thực tế, Edward Warchocki được xác nhận là một phần của chiến dịch marketing. Sau khi trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, robot này thậm chí còn xuất hiện tại quốc hội Ba Lan, đánh dấu bước chuyển từ một sản phẩm công nghệ sang biểu tượng truyền thông. Trước đó, nó cũng từng góp mặt trong nhiều video khác như biểu diễn trên sân khấu cùng ca sĩ, chạy theo các vận động viên marathon hay tham gia các buổi họp báo với chính trị gia địa phương.

Không dừng lại ở đó, một đoạn clip khác lan truyền vào tháng trước còn cho thấy robot này lảo đảo khi cầm một chai bia rỗng và túi mua sắm trống, tạo nên hình ảnh vừa hài hước vừa kỳ lạ. Phản ứng của cộng đồng mạng cũng rất đa dạng, trong đó có những bình luận mang tính châm biếm như việc robot “đang cướp việc của con người”.

Thực chất, hành động này chỉ là một chiêu trò tiếp thị nhằm thu hút sự chú ý chứ không mang lại hiệu quả thực tế nào trong việc giải quyết nạn lợn rừng sinh sôi ở thủ đô châu Âu.

Hiện tượng này không chỉ dừng lại ở Ba Lan. Tại Mỹ, một robot Unitree G1 khác mang tên Jake the Rizzbot cũng đã thu hút sự chú ý tương tự. Với hình ảnh đội mũ cao bồi và xuất hiện trong nhiều sự kiện công cộng, Jake nhanh chóng trở thành nhân vật nổi tiếng trên mạng. Tuy nhiên, hành trình của robot này lại rẽ sang hướng gây tranh cãi khi liên quan đến một sự cố với streamer Darren Jason Watkins Jr., المعروف với tên IShowSpeed.

Theo thông tin được đề cập, Jake từng chuyển đến California và có những động thái gây chú ý như công khai xu hướng cá nhân. Tuy nhiên, sự việc trở nên căng thẳng khi robot này bị IShowSpeed tấn công trong một buổi phát trực tiếp. Vụ việc sau đó đã dẫn đến một vụ kiện với yêu cầu bồi thường lên tới 1 triệu USD từ phía nhà phát triển robot.

Những câu chuyện xoay quanh Edward Warchocki hay Jake the Rizzbot cho thấy một thực tế rằng robot hình người đang dần trở thành công cụ truyền thông hiệu quả, thay vì chỉ là sản phẩm công nghệ thuần túy. Dù chưa thể thay thế con người trong nhiều lĩnh vực thực tế, chúng lại có khả năng tạo ra sự chú ý, tương tác và thậm chí là tranh cãi, những yếu tố quan trọng trong thời đại mạng xã hội.

Từ việc truy đuổi lợn rừng đến xuất hiện tại nghị viện hay dính vào các vụ kiện tụng, robot hình người đang bước vào một vai trò hoàn toàn mới, nơi ranh giới giữa công nghệ và giải trí ngày càng trở nên mờ nhạt.