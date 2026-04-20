Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các nước Baltic không cho Thủ tướng Slovakia bay qua không phận để tới Nga

Theo Thư Nghiêm | 20-04-2026 - 10:03 AM | Tài chính quốc tế

Nhà lãnh đạo Slovakia tuyên bố sẽ tìm một lộ trình thay thế để tới Moscow.

Litva và Latvia tuyên bố, họ sẽ từ chối cho phép Thủ tướng Slovakia Robert Fico sử dụng không phận của mình để tới Moscow dự Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào ngày 9/5. Tuy nhiên, ông Fico khẳng định, ông vẫn sẽ tới thủ đô nước Nga bằng mọi giá, RT đưa tin.

Ông Fico đã tiết lộ thông tin này trong một bài phát biểu hôm 18/4.

"Litva và Latvia đã thông báo với chúng tôi rằng họ sẽ không cho phép chúng tôi bay qua lãnh thổ của họ trên lộ trình tới Moscow. Vậy thì thôi”, ông Fico nói, “Tôi chắc chắn sẽ tìm một lộ trình khác, giống như tôi đã làm vào năm ngoái".

Vào năm 2025, các quốc gia vùng Baltic đã hạn chế quyền tiếp cận không phận đối với một số nhà lãnh đạo tới dự cuộc diễu binh kỷ niệm 80 năm tại Moscow với lý do nhạy cảm về chính trị, khiến một số lãnh đạo — bao gồm ông Fico và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic — buộc phải đổi lộ trình. Theo hãng tin TASS, chuyên cơ của ông Fico khi đó đã phải bay qua Hungary, Romania, Biển Đen và Georgia.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow rất vui mừng được chào đón đại diện từ các quốc gia thân thiện trong năm nay, nhưng danh sách khách mời cuối cùng vẫn chưa được chốt.

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
slovakia, nga

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên