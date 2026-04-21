Đàm phán Mỹ - Iran gặp sức ép

Theo Anh Thư | 21-04-2026 - 07:00 AM | Tài chính quốc tế

Căng thẳng leo thang trở lại ở Trung Đông sau khi Mỹ nổ súng và bắt giữ tàu container Touska treo cờ Iran ở vịnh Oman hôm 19-4.

Cũng góp phần khiến tình hình thêm nóng là lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tấn công các nhà máy điện và cầu của Iran nếu Tehran từ chối thỏa thuận. Nhà lãnh đạo này cũng tuyên bố sẽ tiếp tục chặn tàu ra vào các cảng của Iran cho đến khi hai bên đạt được thỏa thuận toàn diện.

Theo CNBC, những diễn biến trên là lời nhắc nhở lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Washington và Tehran vẫn rất mong manh trong khi thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột còn xa vời. Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn sẽ hết hạn ngày 21-4, các chuyên gia cho rằng diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc Mỹ và Iran có gặp nhau để tiến hành vòng đàm phán thứ hai tại thủ đô Islamabad - Pakistan hay không.

Tàu Touska treo cờ Iran bị Mỹ bắt giữ ở vịnh Oman hôm 19-4 Ảnh: CENTCOM

Theo AP, Pakistan đã tăng cường tiếp xúc ngoại giao với cả Mỹ và Iran với mục tiêu nối lại đàm phán trong ngày 21-4. Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đã lên tiếng bác bỏ khả năng tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ. Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran chỉ trích Mỹ đã có "những yêu cầu quá đáng, kỳ vọng phi thực tế, sự thay đổi lập trường liên tục". Đồng thời, phía Iran cáo buộc ngược lại Mỹ đã vi phạm lệnh ngừng bắn bằng hành động phong tỏa hoạt động hàng hải của nước này.

Chuyên gia Alan Eyre từ Viện Trung Đông (Mỹ), cựu thành viên nhóm đàm phán thỏa thuận hạt nhân Mỹ - Iran năm 2015, cảnh báo những điểm nóng mới nhất nói trên có nguy cơ đẩy xung đột leo thang thêm một nấc trong ngắn hạn. Theo ông Eyre, những khác biệt cốt lõi giữa Washington và Tehran sâu sắc hơn nhiều so với tình trạng bế tắc hiện tại. Mỹ thực chất không tập trung vào đàm phán theo đúng nghĩa mà đang chờ đợi sự nhượng bộ hoàn toàn từ phía Iran.

Chuyên gia này nói thêm rằng chừng nào đội ngũ đàm phán của Mỹ chưa từ bỏ quan niệm sai lầm rằng chiến thắng quân sự đồng nghĩa với ưu thế chiến lược, rất khó đạt được giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Tóm lại, ông Eyre nhận định vẫn có khả năng vòng đàm phán mới tại Islamabad mang lại tín hiệu tích cực nhưng kịch bản dễ xảy ra hơn là các hành động thù địch quay trở lại.


Đánh bại đối thủ Đức, tập đoàn Nhật Bản giành hợp đồng chưa từng có trong lịch sử, giá cổ phiếu lập tức nhảy vọt 4%

Đánh bại đối thủ Đức, tập đoàn Nhật Bản giành hợp đồng chưa từng có trong lịch sử, giá cổ phiếu lập tức nhảy vọt 4% Nổi bật

Chính phủ vay tiền Bắc Kinh để mua 6 máy bay Trung Quốc, một hãng hàng không quốc gia chịu gánh nặng lớn: Đội bay nằm im suốt 5 năm, bán không ai mua, nợ tăng thêm hàng trăm tỷ mỗi năm

Chính phủ vay tiền Bắc Kinh để mua 6 máy bay Trung Quốc, một hãng hàng không quốc gia chịu gánh nặng lớn: Đội bay nằm im suốt 5 năm, bán không ai mua, nợ tăng thêm hàng trăm tỷ mỗi năm Nổi bật

Nga nhận tin dữ từ tình báo Thuỵ Điển

Nga nhận tin dữ từ tình báo Thuỵ Điển

06:41 , 21/04/2026
Động đất Nhật Bản tăng lên 7,7 độ: Ghi nhận dư chấn, 171.957 người được lệnh sơ tán, Thủ tướng yêu cầu cả nước "duy trì trạng thái sẵn sàng"

Động đất Nhật Bản tăng lên 7,7 độ: Ghi nhận dư chấn, 171.957 người được lệnh sơ tán, Thủ tướng yêu cầu cả nước "duy trì trạng thái sẵn sàng"

06:38 , 21/04/2026
Khoan sâu hơn 5.000 mét, phát hiện mỏ chứa 141 tỷ mét khối khí đốt và 300 triệu thùng 'dầu' đặc biệt

Khoan sâu hơn 5.000 mét, phát hiện mỏ chứa 141 tỷ mét khối khí đốt và 300 triệu thùng 'dầu' đặc biệt

00:05 , 21/04/2026
Quái vật 201 triệu tuổi "trỗi dậy" từ mỏ đá ở Mỹ

Quái vật 201 triệu tuổi "trỗi dậy" từ mỏ đá ở Mỹ

23:11 , 20/04/2026

