Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Động đất Nhật Bản tăng lên 7,7 độ: Ghi nhận dư chấn, 171.957 người được lệnh sơ tán, Thủ tướng yêu cầu cả nước "duy trì trạng thái sẵn sàng"

Theo Chi Chi | 21-04-2026 - 06:38 AM | Tài chính quốc tế

Ít nhất hai dư chấn đã được ghi nhận sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter.

Trận động đất ở Nhật Bản đã được nâng cấp lên cấp độ cao hơn lần thứ hai.

Tối ngày 20/4, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản xác định trận động đất có cường độ 7,7 độ richter. Con số ban đầu là 7,4 trước khi được nâng lên 7,5. Trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 52 phút chiều giờ địa phương.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, một trận động đất mạnh 5,6 độ richter đã xảy ra ngoài khơi Miyako, thuộc tỉnh Iwate - khu vực vốn đã được cảnh báo về động đất và sóng thần. Vị trí này nằm ở độ sâu 24,5 km.

Sau đó, chỉ hơn một giờ sau, một trận động đất thứ hai xảy ra ở khu vực và độ sâu tương tự.

Cả hai địa điểm này đều không cách xa tâm chấn động đất ban đầu, khoảng 100km ngoài khơi bờ biển phía đông Nhật Bản.

Đường bờ biển Tomakomai thuộc tỉnh Hokkaido sau khi có cảnh báo sóng thần. Ảnh: Reuters

Dư chấn là hiện tượng thường gặp sau động đất và có thể gây ra thiệt hại lớn hơn cũng như sóng thần.

Tính đến tối 20/4, nguy cơ xảy ra siêu động đất trong tuần tới cũng tăng nhẹ - nhưng cảnh báo sóng thần đã được hạ cấp xuống mức khuyến cáo.

Tổng cộng 171.957 người đã được lệnh sơ tán ở các khu vực phía đông bắc Nhật Bản sau trận động đất.

Các khuyến cáo sơ tán không mang tính ràng buộc và đã được đưa ra tại các tỉnh Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi và Fukushima.

Người Nhật được khuyên nên mang theo đồ dùng thiết yếu cho tuần tới

Thủ tướng Nhật Bản đã yêu cầu cả nước "duy trì trạng thái sẵn sàng" trong tuần tới.

Sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter ngày hôm nay, nguy cơ dư chấn gia tăng, thậm chí có cả nguy cơ nhỏ xảy ra siêu động đất. Bà Sanae Takaichi phát biểu: "Trong khoảng một tuần, như một biện pháp phòng ngừa đặc biệt liên quan đến việc ban hành 'thông báo cảnh giác dư chấn', vui lòng duy trì trạng thái sẵn sàng sơ tán ngay lập tức và luôn mang theo đồ dùng khẩn cấp."

Đồng thời, bà cũng kêu gọi mọi người tiếp tục sinh hoạt và làm việc như bình thường.

Hình ảnh người dân đi sơ tán.

Cảnh báo siêu động đất tăng nhẹ

Các khu vực ven biển phía bắc Nhật Bản đã được cảnh báo về nguy cơ xảy ra siêu động đất tăng nhẹ.

Siêu động đất là hiện tượng một trận động đất nhỏ xảy ra, sau đó kích hoạt một trận động đất lớn hơn. Đây là những gì đã xảy ra vào năm 2011, trong trận động đất và sóng thần kinh hoàng ở Nhật Bản khiến gần 20.000 người thiệt mạng. Một trận động đất mạnh 7,3 độ richter đã tiếp nối bởi một trận động đất mạnh 9,0 độ richter.

Văn phòng nội các Nhật Bản cho biết có 1% khả năng xảy ra siêu động đất trong tuần tới.

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên