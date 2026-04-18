Nga gửi tín hiệu gì khi đưa dầu tới Cuba bất chấp lệnh cấm?

Theo Hải Yến | 18-04-2026 - 08:30 AM | Tài chính quốc tế

Động thái vận chuyển dầu của Nga tới Cuba được cho là mang ý nghĩa vượt ngoài kinh tế, trong bối cảnh các biện pháp hạn chế từ Mỹ.

Nga đã gửi đi một thông điệp quan trọng tới thế giới khi vận chuyển dầu tới Cuba trong bối cảnh Mỹ áp đặt các biện pháp hạn chế đối với quốc đảo này, Đại sứ Cuba tại Ấn Độ cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn với RT India hôm 16/4, Đại sứ Juan Carlos Marsan Aguilera cho biết Nga đã chuyển 100.000 tấn dầu, đáp ứng nhu cầu vận hành cơ bản của Cuba sau khi nước này chịu các biện pháp hạn chế từ Mỹ.

“Sau 3 tháng không có dầu, một tàu Nga đã cập cảng Cuba. Không chỉ là dầu, đó còn là một thông điệp gửi tới thế giới rằng Nga sẽ hỗ trợ Cuba trong thời điểm then chốt”, ông nói.

Theo ông Aguilera, việc Nga hỗ trợ Cuba mang ý nghĩa rộng hơn, trong bối cảnh Mỹ cảnh báo áp thuế hoặc thậm chí tấn công tàu đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho Cuba.

Ông cho rằng Nga đã chứng minh “có thể không tuân theo các quy định do Mỹ áp đặt”. Đại sứ cũng dẫn lại phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó, nói rằng không phản đối các nước cung cấp dầu cho Cuba, nhưng "điều đó không đúng” vì nguy cơ trừng phạt vẫn tồn tại.

Đại sứ Cuba nhấn mạnh Nga, Trung Quốc và Ấn Độ là những đối tác quan trọng của Cuba, trong đó Nga có vai trò lớn trong lĩnh vực năng lượng và vận tải, còn Trung Quốc hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng.

Ông Aguilera cho biết, Cuba và Ấn Độ có quan hệ lâu dài, với 66 năm thiết lập quan hệ song phương. Cuba cũng ủng hộ Ấn Độ trở thành ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cho rằng “các nước Nam bán cầu cần có vị thế phù hợp”.

Đại sứ Cuba nhận định lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba là một “cuộc chiến kinh tế” nhằm vào quốc đảo này. Theo ông, khái niệm hòa bình của Mỹ đồng nghĩa với việc các quốc gia phải phục tùng lợi ích của nước này, điều mà Cuba không chấp nhận.

“Cuba là trở ngại đối với sự thống trị của Mỹ”, ông nói.

Ông cũng cho biết các biện pháp hạn chế đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, đặc biệt là hệ thống y tế do thiếu điện, cũng như các lĩnh vực thiết yếu khác như sản xuất lương thực.

Theo ông Aguilera, chính quyền Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu đã áp dụng nhiều biện pháp gây sức ép đối với nền kinh tế Cuba, và các biện pháp hiện tại còn được tăng cường hơn.

Liên quan sắc lệnh ngày 29/1 của ông Trump, trong đó coi Cuba là “mối đe dọa bất thường đối với Mỹ”, ông Aguilera đặt câu hỏi làm thế nào một quốc gia với 10 triệu dân có thể gây ra mối đe dọa đối với một cường quốc lớn hơn nhiều.

Theo RT
Vừa nhận hơn 700.000 thùng dầu Nga, Cuba lại đón tàu chở nhà máy điện ung dung cập cảng, không phải từ Moscow hay Bắc Kinh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nóng: Iran tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, giá dầu sụt gần 11%, chứng khoán tăng kỷ lục

Nóng: Iran tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, giá dầu sụt gần 11%, chứng khoán tăng kỷ lục Nổi bật

Phát hiện tàu chở dầu liên quan đến Trung Quốc ung dung rời 'chảo lửa' Hormuz: Phép thử lệnh phong tỏa Mỹ?

Phát hiện tàu chở dầu liên quan đến Trung Quốc ung dung rời 'chảo lửa' Hormuz: Phép thử lệnh phong tỏa Mỹ? Nổi bật

Nóng: Honda sắp dừng hoạt động nhà máy sản xuất xe xăng tại một quốc gia châu Á, khó khăn chồng chất

Nóng: Honda sắp dừng hoạt động nhà máy sản xuất xe xăng tại một quốc gia châu Á, khó khăn chồng chất

08:12 , 18/04/2026
Công bố mức tín nhiệm mới của Tổng thống Nga Putin

Công bố mức tín nhiệm mới của Tổng thống Nga Putin

07:40 , 18/04/2026
Kỹ sư Nga nhận bằng sáng chế đột phá về Hydro, củng cố tham vọng "cấp độ toàn cầu" của Moscow

Kỹ sư Nga nhận bằng sáng chế đột phá về Hydro, củng cố tham vọng "cấp độ toàn cầu" của Moscow

07:18 , 18/04/2026
Hiện trường thương tâm vụ Airbus H130 mất liên lạc sau 5 phút cất cánh, toàn bộ người trong khoang thiệt mạng

Hiện trường thương tâm vụ Airbus H130 mất liên lạc sau 5 phút cất cánh, toàn bộ người trong khoang thiệt mạng

06:36 , 18/04/2026

