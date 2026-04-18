Nóng: Honda sắp dừng hoạt động nhà máy sản xuất xe xăng tại một quốc gia châu Á, khó khăn chồng chất

Tờ Nikkei đưa tin, Honda Motor sẽ dừng hoạt động trong tháng 6 tại một nhà máy sản xuất xe chạy xăng ở Trung Quốc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hãng gặp khó khăn trong việc vực dậy hoạt động tại thị trường này sau khi không theo kịp xu hướng chuyển dịch sang xe điện.

Động thái này trái ngược với chiến lược của Honda tại Mỹ, nơi hãng đã tạm dừng phát triển xe điện.

Cụ thể, hãng xe Nhật Bản sẽ đóng cửa nhà máy Huangpu tại tỉnh Quảng Đông, vận hành thông qua liên doanh với Guangzhou Automobile Group. Nhà máy này, mở cửa từ năm 1999, sản xuất các dòng xe xăng như sedan Integra và SUV ZR-V, Breeze.

Hiện Honda có 6 nhà máy sản xuất ô tô tại Trung Quốc thông qua các liên doanh với đối tác địa phương, với tổng công suất 1,2 triệu xe mỗi năm, gồm 960.000 xe xăng và 240.000 xe điện. Riêng nhà máy Huangpu có công suất 240.000 xe, chiếm khoảng 20% tổng năng lực sản xuất.

Ngoài ra, Honda cũng đang cân nhắc đóng cửa thêm một nhà máy vận hành cùng Dongfeng Motor. Nếu kế hoạch này được thực hiện, gần một nửa công suất sản xuất xe xăng của hãng tại Trung Quốc sẽ bị loại bỏ.

Trong bối cảnh xe điện và xe hybrid sạc điện chiếm phần lớn doanh số tại Trung Quốc, nhu cầu đối với xe động cơ đốt trong đang giảm mạnh. Năm ngoái, Honda sản xuất 680.000 xe tại Trung Quốc, giảm 16% so với năm 2024 và giảm khoảng 60% so với đỉnh năm 2020. Doanh số năm 2025 cũng giảm 24% xuống còn 640.000 xe, đánh dấu năm giảm thứ 5 liên tiếp.

Sự suy giảm này buộc Honda phải cắt giảm công suất. Giai đoạn 2024 - 2025, hãng đã đóng cửa hoặc tạm dừng hai nhà máy tại Quảng Châu với tổng công suất 290.000 xe, và đóng cửa một nhà máy tại Vũ Hán vào năm 2024 (công suất 240.000 xe/năm). Dù Honda đã mở các nhà máy xe điện tại hai thành phố này vào tháng 12/2024, hãng vẫn chưa tận dụng được nhu cầu thị trường.

“Mức công suất hiện tại đã giảm một nửa so với đỉnh và chúng tôi vẫn có lãi. Nhưng nếu cắt giảm thêm nữa thì sẽ rất khó khăn”, một nguồn tin trong chuỗi cung ứng của Honda tại Trung Quốc cho biết.

Trung Quốc từng là động lực lợi nhuận lớn của Honda, nhờ thương hiệu mạnh tại đây. Tuy nhiên, các hãng xe Nhật khác như Toyota và Nissan cũng đang gặp khó khi các hãng nội địa như BYD trỗi dậy. Dù vậy, khác với Honda, Toyota và Nissan đang phục hồi nhờ các mẫu xe điện phát triển cùng đối tác địa phương. Doanh số của Nissan tại Trung Quốc đã vượt Honda trong năm ngoái.

Các mẫu xe điện của Honda không chỉ có giá cao mà còn thiếu các tính năng như tự lái và thiết kế nội thất phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Trung Quốc.

Honda dự kiến sẽ ghi nhận khoản lỗ ròng hợp nhất 690 tỷ yên (khoảng 4,36 tỷ USD) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 - mức cao nhất từ trước tới nay, trong đó có tới 150 tỷ yên lỗ liên quan đến các liên doanh tại Trung Quốc.

Những khó khăn tại Trung Quốc có thể lan sang các thị trường khác như Đông Nam Á. Tổng doanh số của Honda tại Thái Lan, Indonesia và Malaysia tiếp tục giảm trong năm 2025, giảm 17% xuống còn 210.000 xe, khi BYD và các hãng Trung Quốc mở rộng thị phần bằng xe điện.

Trong buổi họp chiến lược tháng 5, Honda được cho là sẽ điều chỉnh mục tiêu đến năm 2040 toàn bộ xe mới đều là xe điện hoặc pin nhiên liệu. Hãng cũng có thể xem xét lại kế hoạch phát triển và đầu tư vào xe điện.