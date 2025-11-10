Honda bất ngờ thu hồi 406.000 xe vì 1 lỗi kỹ thuật nghiêm trọng

Hãng xe Nhật Bản Honda vừa ra thông báo triệu hồi hơn 406.000 xe Civic tại thị trường Mỹ do nguy cơ bánh xe có thể rơi ra trong khi đang di chuyển, theo thông tin được đăng tải bởi CBS News. Đây được xem là một trong những đợt triệu hồi lớn nhất của Honda trong năm nay, liên quan đến lỗi nghiêm trọng có thể gây mất an toàn cho người lái và hành khách.

Theo CBS News, chiến dịch triệu hồi bao gồm 406.290 chiếc Honda Civic sản xuất trong giai đoạn 2016 đến 2021, trang bị bộ mâm hợp kim nhôm 18 inch được lắp trên một số phiên bản đặc biệt của dòng Civic. Nguyên nhân bắt nguồn từ lỗi trong quá trình sản xuất khiến phần chèn thép (lug seat inserts) trên mâm xe có thể không được gắn đúng vị trí. Khi xe vận hành, lực ma sát và rung động liên tục có thể làm lỏng các đai ốc bánh xe (lug nuts), khiến bánh có khả năng tách ra khỏi trục trong lúc đang chạy — một sự cố tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng về tai nạn.

Trong thông báo gửi lên Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), Honda cho biết hãng đã ghi nhận bốn báo cáo về sự cố bánh xe tách rời, nhưng chưa có trường hợp tai nạn hay chấn thương nào liên quan. Tuy vậy, công ty khẳng định quyết định triệu hồi là “biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng.”

Các xe bị ảnh hưởng chủ yếu là những phiên bản Civic lắp mâm hợp kim nhôm thể thao 18 inch, bao gồm các bản Civic Sedan, Civic Coupe và Civic Hatchback sản xuất trong khoảng năm 2016 đến 2021. Honda cho biết các chủ xe sẽ nhận được thông báo bằng thư từ ngày 16/12/2025, hướng dẫn mang xe đến đại lý ủy quyền để kiểm tra và thay thế mâm xe miễn phí nếu cần thiết.

Công ty giải thích rằng lỗi phát sinh trong khâu sản xuất của nhà cung cấp linh kiện, khi phần chèn thép trên mâm xe — có nhiệm vụ giúp phân bổ lực siết của ốc bánh đều lên bề mặt hợp kim — có thể bị lệch hoặc không được cố định đúng cách. Trong một số trường hợp, nếu người lái vô tình tháo và lắp lại bánh xe mà không biết lỗi này, đai ốc có thể không được siết chặt đủ lực, từ đó dẫn tới nguy cơ bánh xe rung mạnh, hoặc trong tình huống xấu nhất là rơi ra khỏi xe khi đang lưu thông.

Đại diện Honda nhấn mạnh rằng công ty đã tạm dừng xuất xưởng các mẫu xe sử dụng loại mâm lỗi và đang làm việc chặt chẽ với nhà cung cấp để đảm bảo toàn bộ quy trình sản xuất được khắc phục.

“Chúng tôi xin lỗi khách hàng và khuyến nghị những ai đang sở hữu xe trong diện triệu hồi nên mang xe đi kiểm tra càng sớm càng tốt,” thông cáo của hãng nêu rõ.

Theo phân tích của các chuyên gia an toàn giao thông, đây là lỗi đặc biệt nguy hiểm vì người lái có thể không nhận thấy dấu hiệu bất thường trước khi sự cố xảy ra. Trong một số trường hợp, rung nhẹ ở vô-lăng hoặc tiếng kêu lạ từ bánh xe có thể là dấu hiệu cảnh báo, nhưng không phải lúc nào cũng dễ phát hiện.

“Một bánh xe rơi ra khi xe đang chạy có thể khiến người lái mất kiểm soát, đặc biệt ở tốc độ cao, gây nguy cơ va chạm nghiêm trọng,” chuyên gia cơ khí ô tô David Friedman nhận định trên CBS News.

Đây không phải là lần đầu tiên Honda phải triệu hồi hàng trăm nghìn xe Civic vì vấn đề kỹ thuật. Trong năm 2023, hãng cũng từng thu hồi hơn 330.000 chiếc Civic và CR-V do lỗi phanh tay điện tử, và vào đầu năm 2024, hơn 200.000 xe Accord Hybrid bị triệu hồi vì nguy cơ chập điện. Tuy nhiên, lỗi bánh xe có thể rơi ra trong khi di chuyển lần này được đánh giá là nghiêm trọng hơn nhiều, vì có thể dẫn đến tai nạn trực tiếp mà người lái không kịp phản ứng.

