Rời ghế CEO Apple, Tim Cook gửi tâm thư xúc động, tiết lộ thói quen mỗi sáng và công việc tốt nhất thế giới

Ngày 20/4, Apple đã ra thông báo rằng ông Tim Cook sẽ từ chức CEO, có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Sau đó, ông sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị. John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, sẽ là người kế nhiệm vị trí Tổng giám đốc điều hành.

Tim Cook đã có những lời tâm huyết chia sẻ về quãng thời gian cống hiến tại Apple qua một bức thư được đăng tải trên trang web của công ty.

Gửi cộng đồng Apple thân mến:

Suốt 15 năm qua, gần như sáng nào tôi cũng bắt đầu ngày mới theo cùng một cách. Tôi mở email và đọc những dòng tin nhắn nhận được từ ngày hôm trước của người dùng Apple trên khắp thế giới.

Các bạn đã chia sẻ với tôi những mẩu chuyện nhỏ trong cuộc đời mình, kể cho tôi nghe về cách mà Apple đã chạm đến trái tim các bạn. Từ khoảnh khắc người mẹ được cứu sống nhờ chiếc Apple Watch, đến tấm hình selfie hoàn hảo bạn chụp được trên đỉnh núi vốn tưởng chừng không thể chinh phục. Các bạn cảm ơn tôi vì cách mà Mac đã thay đổi hiệu quả công việc và đôi khi cũng thẳng thắn nhắc nhở khi một tính năng nào đó bạn quan tâm không hoạt động như mong đợi.

Trong mỗi lá thư ấy, tôi cảm nhận được nhịp đập của sự sẻ chia giữa con người với nhau. Tôi thấy mình cần phải làm việc chăm chỉ hơn và tiến xa hơn nữa. Nhưng trên hết, tôi cảm thấy một lòng biết ơn không lời nào tả xiết — rằng bằng cách nào đó, tôi đã được là người tiếp nhận những lá thư ấy, là người lãnh đạo một công ty luôn khơi nguồn trí tưởng tượng và làm phong phú cuộc sống theo những cách sâu sắc đến mức khó có thể diễn tả bằng lời.

Thật là một niềm vinh dự và đặc ân to lớn.

Hôm nay, chúng tôi thông báo rằng tôi sẽ bước vào chặng tiếp theo trong hành trình của mình tại Apple. Trong những tháng tới, tôi sẽ chuyển sang một vai trò mới, rời bỏ vị trí CEO vào tháng 9 và trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Apple.

Một người mới sẽ bước vào vị trí mà tôi luôn tin từ tận đáy lòng là công việc tốt nhất trên thế giới này. Nhà lãnh đạo đó là John Ternus, một kỹ sư và nhà tư tưởng lỗi lạc, người đã dành 25 năm qua để xây dựng những sản phẩm Apple mà người dùng vô cùng yêu mến. Anh ấy luôn trăn trở với từng chi tiết, tập trung vào mọi phương diện để kiến tạo nên những điều tốt đẹp hơn, táo bạo hơn, thẩm mỹ hơn và ý nghĩa hơn. Anh ấy chính là người hoàn hảo nhất cho trọng trách này.

John dành sự quan tâm sâu sắc đến những giá trị cốt lõi của Apple, đến những gì chúng tôi đang thực hiện và những đối tượng mà chúng tôi hướng tới. Anh ấy có đủ tâm thế và bản lĩnh để lãnh đạo với sự chính trực tuyệt đối. Tôi vô cùng tự hào khi gọi anh ấy là CEO tiếp theo của Apple. Công ty sẽ đạt được những tầm cao mới dưới sự dẫn dắt của anh, và các bạn sẽ cảm nhận được tầm ảnh hưởng của anh trong từng khoảnh khắc khám phá đầy thú vị từ các sản phẩm và dịch vụ sắp tới. Tôi rất mong các bạn sẽ có dịp hiểu anh ấy như cách tôi đã hiểu.

Đây không phải là lời chia tay. Nhưng trong khoảnh khắc chuyển giao này, tôi muốn nhân cơ hội để nói lời cảm ơn.

Lần này, không phải thay mặt cho công ty, dù lòng biết ơn của tập thể chúng tôi dành cho bạn luôn tràn trề đằng sau những bức tường trụ sở này, mà đơn giản chỉ là thay mặt cá nhân tôi.

Tim. Một người lớn lên ở một vùng nông thôn trong một thời đại khác, và bằng những khoảnh khắc nhiệm màu, đã có cơ hội trở thành CEO của công ty vĩ đại nhất thế giới.

Cảm ơn các bạn vì sự tin tưởng và tử tế đã dành cho tôi. Cảm ơn vì những lời chào hỏi trên phố hay trong những cửa hàng của chúng tôi. Cảm ơn vì đã cùng tôi reo mừng mỗi khi một sản phẩm hay dịch vụ mới được ra mắt.

Và trên tất cả, cảm ơn vì đã tin tưởng để tôi dẫn dắt công ty, nơi luôn đặt các bạn làm trung tâm của mọi hoạt động. Mỗi ngày, chúng tôi thức dậy và trăn trở xem có thể làm gì để cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn một chút. Và mỗi ngày, chính các bạn đã làm cho cuộc đời tôi trở nên tuyệt vời hơn tất cả những gì tôi từng mong đợi.

Trân trọng,

(Theo Business Insider)