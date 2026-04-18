Phát hiện người đàn ông SN 1969 sắp phát sinh giao dịch 300 triệu đồng tại Agribank, công an dùng biện pháp nghiệp vụ làm rõ

Khoảng 10 giờ ngày 30/3, tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Vĩnh Lợi, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thượng úy Tạ Như Thanh Tú, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phát hiện một người dân có biểu hiện lo lắng khi thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Cụ thể, ông N.V.T., sinh năm 1969, ngụ tại Ấp Tân Long, xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau đang chuẩn bị chuyển tiền để đặt cọc mua thiết bị y tế theo lời giới thiệu của người quen. Tuy nhiên, quá trình trao đổi cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường như: thông tin không rõ ràng, đối tượng liên tục thúc ép chuyển tiền, cung cấp hình ảnh giao dịch và giấy tờ có dấu hiệu giả mạo.

Sau khi báo cáo nội dung vụ việc về đơn vị, lãnh đạo Phòng Kỹ thuật hình sự đã nhanh chóng chỉ đạo đồng chí Tú bằng các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời xác minh và xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh cơ quan, tổ chức để tạo dựng giao dịch mua bán. Sau khi được giải thích, phân tích cụ thể, ông N.V.T. đã kịp thời dừng việc chuyển tiền, qua đó tránh thiệt hại số tiền 300 triệu đồng.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích người dân đã nhận diện được hành vi của các đối tượng và gửi thư đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự thường xuyên phối hợp với các đơn vị tuyên truyền các thủ đoạn lừa đảo cho một doanh nghiệp kinh doanh mua bán vàng trên địa bàn

Qua vụ việc trên, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo mọi người dân cần: Nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn liên quan đến chuyển tiền, đầu tư, mua bán hàng hóa giá trị lớn.

Người dân không thực hiện giao dịch khi chưa xác minh rõ thông tin về đối tác; cảnh giác với các loại giấy tờ, hình ảnh chuyển khoản, quyết định có dấu hiệu giả mạo và không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ hoặc khi chưa kiểm chứng thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

﻿Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau