Giá vàng đu đỉnh cũng không bằng lon ốc lể miền Trung

Trong khi thị trường vàng liên tục biến động, tại các khu chợ truyền thống và gánh hàng rong ven đường Đà Nẵng, một "cơn sốt" khác cũng đang âm thầm diễn ra.

Món ăn không dành cho người thiếu kiên nhẫn

Trong vô số món ăn vặt của miền Trung, ốc lể có lẽ là món khiến thực khách mất thời gian nhất. Những con ốc nhỏ xíu như chiếc khuy áo, muốn ăn phải dùng gai chanh, gai bưởi để lể từng con một. Chính sự cầu kỳ, tỉ mẩn này khiến nhiều người nói vui rằng ốc lể là món ăn không dành cho người vội. Để thưởng thức hết một lon ốc, thực khách có khi phải mất cả giờ đồng hồ ngồi còng lưng lể, nhưng chính cái thú vui tao nhã ấy lại khiến món ăn này có sức hút kỳ lạ.

Nguồn: Món ngon Đà Thành

Ốc lể, món quà vặt bình dân vốn được ví là món ăn nhà nghèo, nay bất ngờ tăng giá chóng mặt, thiết lập kỷ lục mới lên đến 110.000 đồng cho một lon thành phẩm, cao gần gấp đôi so với mức giá 60.000 đồng của những ngày trước.

Ốc lể (hay còn gọi là ốc ruốc, ốc gạo) sống vùi dưới lớp cát mỏng ở bãi biển. Theo người dân địa phương, mùa ốc thường kéo dài từ khoảng tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch. Sau khi được cào từ bãi cát, ốc được luộc chín rồi trộn cùng muối ớt, gia vị. Tùy theo yêu cầu của khách hàng, người bán sẽ trực tiếp xào hay luộc nóng hổi, trộn thêm sả băm, gừng thái sợi và nước mắm gừng đậm đà. Từng lon ốc nhỏ xíu mang hương vị mặn mòi của biển, béo bùi đặc trưng khiến nhiều người “ăn một lần là nhớ”.

Nguồn: Món ngon Đà Thành

Việc khai thác ốc lể phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên. Người cào ốc thường ra biển từ rạng sáng, khi thủy triều rút vào khoảng 2–3 giờ. Do ốc nằm sâu dưới lớp cát, mỗi lần kéo cào chỉ thu được lượng nhỏ, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức.

Ốc lể sống vùi dưới lớp cát mỏng, người cào chỉ cần kéo chiếc cào gỗ nhỏ qua mặt cát, lớp ốc li ti sẽ lộ ra lẫn trong cát. Có những hôm biển động hoặc ốc khan hiếm, ngư dân phải ngâm mình nhiều tiếng đồng hồ mới gom được vài lon ốc. Tuy nhiên, cũng có những ngày gặp được bãi ốc, chỉ trong vài giờ mỗi người có thể cào được 5 đến 7kg để bán lại cho thương lái. Dù vất vả, nhưng với mức giá hiện nay, công sức bỏ ra của người dân cũng phần nào được đền đáp xứng đáng.

Đắt thì cứ đắt, ăn thì lâu nhưng vẫn cứ cháy hàng

Mức giá 110.000 đồng/lon được ghi nhận tại một số điểm bán nổi tiếng như chợ Cồn, chợ Hàn. Nguyên nhân chính khiến món ăn này “đu đỉnh” là do sản lượng ốc năm nay sụt giảm rõ rệt. Một phần do điều kiện thời tiết không thuận lợi, biển động kéo dài, phần khác do sự khan hiếm tự nhiên khiến nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu tăng cao của khách du lịch và người dân.

Dù giá tăng cao, nhưng tại các sạp ốc, cảnh tượng người dân và du khách xếp hàng chờ đợi vẫn diễn ra thường xuyên. Một số người tiêu dùng cho biết dù mức giá này đã cao tương đương với các món ăn sang trọng khác, họ vẫn chấp nhận mua vì mỗi năm chỉ có một mùa, và thiếu đi vị cay nồng của ốc lể là thiếu đi một phần hương vị đặc trưng của mùa xuân Đà Nẵng.

So với trước đây, ốc lể hiện ghi nhận mức giá tăng đáng kể, trong bối cảnh nguồn cung phụ thuộc vào mùa vụ và điều kiện khai thác tự nhiên.

Ngọc Ánh