Người phụ nữ tử vong chỉ sau 1 tháng phát hiện ung thư, bác sĩ cảnh báo: Thường xuyên làm 3 việc này, “nuôi” bệnh cực nhanh

Ung thư túi mật là bệnh lý không phổ biến như ung thư gan hay ung thư dạ dày, nhưng lại được các bác sĩ đánh giá là rất nguy hiểm vì tiến triển âm thầm, thường chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn. Nhiều bệnh nhân đến viện khi khối u đã xâm lấn gan, di căn hạch hoặc gây biến chứng nặng, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

Mới đây, câu chuyện của bà Trần (Trung Quốc) khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Gia đình cho biết bà đã qua đời vì ung thư túi mật giai đoạn cuối, chỉ sau chưa đầy một tháng điều trị. Trước đó bà Trần từng nói rằng trên cơ thể xuất hiện những nốt nhỏ bất thường. Khi ấy, nhiều người quen và cư dân mạng khuyên bà nên đi khám sớm vì lo ngại đây có thể là dấu hiệu sức khỏe không bình thường. Tuy nhiên, do không cảm thấy đau đớn hay khó chịu rõ rệt, bà đã chủ quan và không kiểm tra y tế.

Mãi đến khi đi khám sức khỏe định kỳ, bà mới được chẩn đoán mắc ung thư túi mật. Đáng tiếc, lúc này bệnh đã ở giai đoạn muộn, bỏ lỡ cơ hội can thiệp sớm.

Ung thư túi mật nguy hiểm vì dễ bị bỏ qua

Túi mật là cơ quan nhỏ nằm dưới gan, có chức năng dự trữ và cô đặc dịch mật để hỗ trợ tiêu hóa chất béo. Khi các tế bào niêm mạc túi mật phát triển bất thường, chúng có thể hình thành khối u ác tính.

Theo các chuyên gia, ung thư túi mật thường không gây triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu. Người bệnh có thể chỉ thấy đầy bụng, khó tiêu, đau âm ỉ vùng hạ sườn phải hoặc vùng thượng vị, đôi khi kèm buồn nôn, chán ăn, sốt nhẹ, ợ hơi hay rối loạn tiêu hóa. Những biểu hiện này rất dễ bị nhầm với viêm dạ dày hoặc các bệnh lý tiêu hóa thông thường. Chính vì vậy, không ít trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đã xuất hiện vàng da, sụt cân nhanh, đau dữ dội hoặc khối u lan rộng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy phần lớn bệnh nhân ung thư túi mật có tiền sử sỏi mật kéo dài. Nguy cơ mắc bệnh tăng cao hơn ở người có sỏi mật kích thước lớn tồn tại nhiều năm, người có polyp túi mật, viêm túi mật mạn tính, túi mật vôi hóa, béo phì, rối loạn mỡ máu hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư đường mật.

Những người thuộc nhóm nguy cơ cao nên khám sức khỏe định kỳ và siêu âm gan mật thường xuyên để phát hiện sớm bất thường.

3 thói quen âm thầm làm tăng nguy cơ bệnh túi mật, ung thư túi mật

Nhiều chuyên gia nhận định, chế độ ăn uống thiếu khoa học trong thời gian dài có thể góp phần làm tăng nguy cơ sỏi mật, viêm túi mật và từ đó tạo điều kiện cho ung thư phát triển.

Thường xuyên bỏ bữa sáng

Bà Trần không có thói quen ăn sáng suốt nhiều năm vì nghĩ rằng đây là một bữa ăn không quan trọng, nếu ăn no sẽ khó tập trung làm việc.

Thế nhưng, trên thực tế, sau một đêm dài nhịn ăn, túi mật cần co bóp để tống dịch mật xuống ruột khi ăn sáng. Nếu thường xuyên bỏ bữa sáng, dịch mật dễ bị ứ đọng, cô đặc và tăng nguy cơ hình thành sỏi mật. Khi sỏi tồn tại lâu ngày, niêm mạc túi mật bị kích thích kéo dài, làm tăng nguy cơ viêm mạn tính.

Ăn nhiều dầu mỡ, thức ăn chiên rán

Bà Trần và gia đình đều thích các món chiên rán, thường chọn cách chế biến ngập dầu để rán cá, gà, thịt để tăng hương vị món ăn. Tuy nhiên, chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol trong dịch mật, từ đó dễ hình thành sỏi mật. Ngoài ra, thức ăn nhiều dầu mỡ còn khiến túi mật phải co bóp mạnh, dễ gây đau quặn mật hoặc làm nặng thêm tình trạng viêm túi mật sẵn có.

Không kiểm soát cân nặng

Thừa cân hoặc béo phì là một yếu tố nguy cơ đáng kể gây ung thư túi mật. Các nghiên cứu chỉ ra rằng béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh lên khoảng 50% đến hơn 60% so với chỉ số BMI khỏe mạnh. Nguy cơ tăng lên theo chỉ số BMI, đặc biệt là ở phụ nữ, có thể do viêm mãn tính, thay đổi nội tiết tố và tỷ lệ mắc sỏi mật cao hơn - những nguyên nhân chính gây ung thư túi mật.

Làm gì để bảo vệ túi mật?

Để giảm nguy cơ mắc bệnh lý túi mật, các bác sĩ khuyến cáo mỗi người nên ăn sáng đều đặn, hạn chế đồ chiên rán và mỡ động vật, duy trì cân nặng hợp lý, tăng rau xanh và trái cây, tập thể dục thường xuyên. Đồng thời, cần khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt nếu xuất hiện triệu chứng tiêu hóa kéo dài hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao.

Theo Toutiao