Chuyển khoản thành công 183 triệu đồng đến tài khoản 100256947 theo lời nhờ của "Dũng T20", người đàn ông phải đến trình báo công an

Theo Nam An | 21-04-2026 - 08:15 AM | Sống

Bị nhóm đối tượng mạo danh cán bộ Công an dàn dựng kịch bản tinh vi, anh Đ tin tưởng chuyển 183 triệu đồng rồi mới phát hiện mình bị lừa.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, các đối tượng lừa đảo đã dàn dựng kịch bản tinh vi, mạo danh cán bộ Công an để tạo lòng tin và chiếm đoạt số tiền lớn của người dân.

Theo trình báo sáng 18/4/2026, anh Đ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0392.740.481, đối tượng tự xưng tên Dũng, cán bộ đang công tác tại Trại tạm giam T20 (Công an tỉnh Gia Lai). Để tạo lòng tin, đối tượng gửi hình ảnh khuôn viên đơn vị và ngỏ ý thuê anh Đ đưa máy đào vào tháo dỡ nhà cũ.

Sau khi thiết lập được sự tin tưởng, đối tượng "Dũng T20" nhờ anh Đ đứng ra kết nối mua giường tầng phục vụ đơn vị và cung cấp số điện thoại một người tên "Dũng Đắk Lắk" (0389.223.208) - tự xưng là đơn vị cung cấp hàng.

Các đối tượng đã dàn dựng kịch bản vô cùng chuyên nghiệp: Đầu tiên Dũng T20 gửi ảnh chụp màn hình giả mạo đã chuyển khoản đặt cọc 102 triệu đồng. Tiếp đến, đối tượng bán hàng báo thiếu tiền để làm thủ tục xuất kho, nhờ anh Đ chuyển hộ rồi đơn vị sẽ thanh toán sau. Cuối cùng, đối tượng lấy lý do "sai nội dung chuyển khoản", các đối tượng liên tục hối thúc anh Đ chuyển thêm tiền để kế toán hoàn trả các lệnh chuyển trước đó.

Tin tưởng vào danh nghĩa cán bộ Công an, anh Đ đã thực hiện 2 lần chuyển khoản vào số tài khoản 100256947 (Ngân hàng Eximbank, tên DOAN TRUNG THIEN) với tổng số tiền 183.000.000 đồng. Chỉ đến khi các đối tượng tiếp tục yêu cầu thêm 40 triệu đồng, anh Đ mới liên hệ người quen tại T20 để xác minh và bàng hoàng nhận ra mình đã sập bẫy lừa đảo.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ. Qua đây, cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước để giao dịch kinh tế qua điện thoại. Khi có nghi ngờ, cần liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an gần nhất để xác minh, tránh rơi vào bẫy của tội phạm công nghệ cao.

Theo Nam An

