Phát hiện người phụ nữ liên tục chuyển khoản 3 tỷ đồng mua 900 đơn hàng online, cảnh sát sử dụng biện pháp nghiệp vụ điều tra

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Trung Quốc, một người phụ nữ họ Dương đã chi tới 880.000 NDT (hơn 3,3 tỷ đồng) trong vòng nửa năm để mua hơn 900 sản phẩm ngọc bích và trang sức từ một tài khoản livestream.

Trong các buổi phát trực tiếp, người bán liên tục đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn như “tốt cho sức khỏe”, “có tiềm năng tăng giá lớn”, thậm chí cam kết sẽ đưa khách hàng tham gia hội chợ triển lãm và hỗ trợ bán lại sản phẩm để sinh lời. Tin tưởng những lời hứa này, bà Dương đã liên tục xuống tiền.

Tuy nhiên, khi bà liên hệ để hỏi về tiến độ thực hiện các cam kết, không những không nhận được phản hồi, bà còn bị chặn khỏi phiên livestream. Lúc này, nạn nhân mới nhận ra mình có thể đã bị lừa và lập tức trình báo cảnh sát.

Những đơn hàng người phụ nữ họ Dương mua qua livestream

Sau khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Kết quả giám định cho thấy phần lớn các sản phẩm mà bà Dương mua không phải ngọc bích thật, thậm chí nhiều món chỉ là đồ nhựa, hoàn toàn không tương xứng với mức giá cao như quảng cáo. Các sản phẩm này thực chất chỉ có giá khoảng 10 NDT (38.000 đồng), nhưng được thổi giá lên gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần trong các buổi livestream.

Qua điều tra mở rộng, cảnh sát phát hiện đây không phải hành vi đơn lẻ mà là một đường dây lừa đảo có tổ chức, với sự phân công rõ ràng: từ dựng tài khoản livestream, xây dựng kịch bản bán hàng, đến vận hành và điều hướng tương tác để tạo lòng tin với người xem. Các đối tượng vận hành nhiều phiên livestream cùng lúc, thuê người phụ trách từng khâu như mua hàng, dẫn chương trình và vận chuyển.

Để lôi kéo nạn nhân, nhóm liên tục sử dụng chiêu trò quảng bá công dụng “chăm sóc sức khỏe”, đồng thời hứa hẹn “bao tiêu sản phẩm”, “bán lại không điều kiện” dù không có bất kỳ chứng nhận hay cơ sở pháp lý nào.

Ảnh minh họa

Khi khách hàng phát hiện bị lừa và yêu cầu hoàn tiền, các đối tượng sẽ chặn bình luận hoặc nhanh chóng chuyển sang tài khoản khác để tiếp tục hoạt động. Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền liên quan đến đường dây này đã vượt quá 1 triệu NDT (3,8 tỷ đồng). Sau quá trình thu thập chứng cứ, cảnh sát đã bắt giữ 7 nghi phạm. Hiện các đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi lừa đảo, và vụ án vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Cảnh sát khuyến cáo mọi người cần đặc biệt cảnh giác khi mua sắm qua livestream, không nên tin vào những lời quảng cáo phóng đại về công dụng hay khả năng tăng giá trị của sản phẩm. Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người tiêu dùng cần lưu giữ bằng chứng giao dịch và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý.

Theo The Paper﻿