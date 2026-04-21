Ông Trump bất ngờ cảm ơn Iran vì hàng trăm tàu chuyển hướng tới Mỹ hút dầu

“Lãnh đạo Iran đã ép hàng trăm tàu thuyền hướng về phía Mỹ, chủ yếu là Texas, Louisiana và Alaska, để lấy dầu. Xin cảm ơn rất nhiều”, ông Trump viết.

Dòng thông điệp của ông Trump dường như đề cập tới việc Iran chặn Eo biển Hormuz, huyết mạch hàng hải toàn cầu, nơi 20% lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu trung chuyển qua mỗi ngày. Động thái của Tehran, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào nước này, đã gây ra một cuộc khủng hoảng nguồn cung trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, đẩy giá tăng vọt.

Trong tuyên bố tuần trước, Tổng thống Trump cho biết: "Một lượng lớn tàu chở dầu không tải, trong đó có những tàu lớn nhất thế giới, đang đến Mỹ ngay lúc này để lấy loại dầu và khí đốt tốt và 'ngọt' nhất thế giới".

Mỹ hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt lớn nhất thế giới. Theo ước tính của công ty nghiên cứu năng lượng Kpler, xuất khẩu dầu của Mỹ trong tháng 4 này có thể tăng gần 1/3, lên mức 5,2 triệu thùng/ngày, so với 3,9 triệu thùng/ngày trong tháng 3. Đáng chú ý, nhu cầu từ khách hàng châu Á dự kiến tăng tới 82%, đạt khoảng 2,5 triệu thùng/ngày.

Dữ liệu của Kpler cũng cho thấy một lượng lớn chở dầu rỗng đang trên đường tới Mỹ để nhận hàng – tăng gấp nhiều lần so với trung bình 24 tàu trước khi chiến sự bùng phát vào cuối tháng 2, và cao hơn nhiều so với mức trung bình 27 tàu của năm ngoái. Giới phân tích mô tả đây là một “hạm đội” tàu dầu đang đổ về các cảng Mỹ.

Sự gia tăng xuất khẩu này phản ánh vai trò ngày càng lớn của Mỹ như một nhà cung cấp linh hoạt cho thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, nhu cầu mạnh từ châu Á cũng có thể đẩy giá dầu nội địa Mỹ tăng cao, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng lạm phát mới trong bối cảnh chiến sự liên quan đến Iran.

Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ gián đoạn nguồn cung, khi khoảng 80% lượng dầu và sản phẩm dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz trong năm 2025 được vận chuyển tới Trung Quốc và các nước lân cận.

