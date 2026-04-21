Ông Donald Trump tuyên bố bất ngờ về thỏa thuận với Iran

Theo Xuân Mai | 21-04-2026 - 10:10 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20-4 (giờ Mỹ) nói với đài Fox News rằng thỏa thuận với Iran sẽ được ký kết "ngay hôm nay" tại Pakistan.

Đồng thời, ông cũng tiết lộ với tờ New York Post rằng Phó Tổng thống JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể ông, Jared Kushner, đang trên đường tới Islamabad.

Ông nói: "Chúng tôi dự kiến sẽ có các cuộc đàm phán. Vì vậy, tôi cho rằng ở thời điểm này không ai mang chuyện này ra đùa giỡn cả. Họ đang trên đường tới đó ngay lúc này. Họ sẽ có mặt ở đó vào tối nay, theo giờ Islamabad".

Ông Donald Trump cũng phát đi tín hiệu cởi mở đối với cuộc gặp trực tiếp với tổng thống và giới lãnh đạo Iran. Ông nói: "Tôi không ngại gặp họ. Nếu họ muốn gặp, chúng tôi có một số người rất có năng lực, tôi không có vấn đề gì về việc gặp họ".

Ông nhắc lại lập trường không thể thương lượng: "Hãy loại bỏ vũ khí hạt nhân. Điều đó rất đơn giản. Sẽ không còn vũ khí hạt nhân nữa".

Khi được hỏi về điều gì sẽ xảy ra nếu các cuộc đàm phán sụp đổ, ông Donald Trump nói ông không muốn bàn về điều đó và chuyện đó không có gì tốt đẹp.

Cùng lúc đó, ông khẳng định lệnh phong tỏa sẽ vẫn được duy trì.

Cho đến ngày 20-4, Bộ Ngoại giao Iran cho biết họ vẫn "chưa đưa ra quyết định" về việc có tham gia đàm phán hay không.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, trong cuộc điện đàm ngày 20-4 với Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi duy trì hoạt động lưu thông bình thường của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Trung Quốc ủng hộ một lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh việc giải quyết xung đột ở Trung Đông thông qua các kênh chính trị và ngoại giao.

Tàu khu trục Mỹ nã pháo vào tàu hàng Iran

Theo Xuân Mai

Người Lao động

Ông Trump bất ngờ cảm ơn Iran vì hàng trăm tàu chuyển hướng tới Mỹ hút dầu

Nga nhận tin dữ từ tình báo Thuỵ Điển

Cựu kỹ sư cơ khí 51 tuổi sẽ thay Tim Cook điều hành đế chế Apple trị giá 4.000 tỷ USD

09:46 , 21/04/2026
Chỉ còn cách duy nhất để giải quyết khủng hoảng Mỹ - Iran ở eo biển Hormuz?

09:13 , 21/04/2026
Nóng: Tim Cook từ chức CEO Apple

08:42 , 21/04/2026
Cuba sẽ đẩy mạnh một thứ trên toàn quốc, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế

08:41 , 21/04/2026

