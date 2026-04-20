Máy bay không người lái Iran tấn công tàu chiến Mỹ

Theo Phương Anh/VTC News | 20-04-2026 - 17:22 PM | Tài chính quốc tế

Lực lượng Iran triển khai các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một số tàu quân sự của Mỹ, sau khi lực lượng Mỹ nổ súng vào tàu thương mại của Iran trên Biển Oman, theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin.

Tasnim cho biết các cuộc tấn công bằng drone được thực hiện để đáp trả vụ Mỹ tấn công tàu Iran. Bản tin không cung cấp thêm chi tiết về quy mô các cuộc tấn công hoặc thiệt hại có thể xảy ra.

Máy bay không người lái Iran tấn công tàu chiến Mỹ. (Ảnh minh hoạ: Anadolu Agency)

Trước đó, lực lượng Mỹ lên tàu container TOUSKA ở Vịnh Oman. Iran xác nhận rằng lực lượng Mỹ đã bắt giữ tàu của Iran và cảnh báo rằng họ sẽ trả đũa “sớm” sau động thái mà họ gọi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần do Pakistan làm trung gian.

Hãng thông tấn Fars, cũng là hãng bán chính thức, đưa tin theo Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya rằng lực lượng Mỹ nhắm mục tiêu vào tàu Iran, vô hiệu hóa hệ thống định vị của tàu. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy TOUSKA đã rời cảng Klang ở Malaysia vào ngày 12/4.

Người phát ngôn quân đội Iran Ebrahim Zolfaghari cho biết thêm, lực lượng Mỹ nổ súng vào tàu trước khi đổ bộ.

Hải quân Mỹ đổ bộ tàu Iran.

Vụ việc được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lần đầu tiên vào 19/4 và sau đó được Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận. CENTCOM cho biết tàu USS Spruance chặn bắt tàu chở hàng mang cờ Iran, vốn đang cố gắng vượt qua vòng phong tỏa hải quân của Mỹ ở Vịnh Oman.

Theo CENTCOM, lính thủy đánh bộ Mỹ vẫn đang giữ tàu này. CENTCOM tuyên bố tàu đang hướng đến cảng Bandar Abbas của Iran.

CENTCOM cũng công bố đoạn video trên nền tảng mạng xã hội X của Mỹ cho thấy tàu chiến Mỹ cảnh báo tàu Iran trước khi nổ súng.

Sau khi thất bại trong vòng đàm phán lần đầu, chưa rõ Mỹ-Iran có tiến hành các vòng đàm phán thứ hai hay không.

Tổng thống Trump cho biết phái đoàn Mỹ sẽ bao gồm đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff và con rể ông là Jared Kushner. Ông nói Phó Tổng thống JD Vance sẽ không tham gia vì lý do an ninh, sau khi đã dẫn đầu đoàn tuần trước.

Tuy nhiên, hai quan chức cấp cao Mỹ sau đó nói rằng ông Vance thực tế sẽ dẫn đầu phái đoàn tới Islamabad vào tối 20/4 để bắt đầu vòng đàm phán mới nhằm chấm dứt chiến sự. Nhà Trắng không đưa ra giải thích thêm khi được hỏi.

Chính phủ vay tiền Bắc Kinh để mua 6 máy bay Trung Quốc, một hãng hàng không quốc gia chịu gánh nặng lớn: Đội bay nằm im suốt 5 năm, bán không ai mua, nợ tăng thêm hàng trăm tỷ mỗi năm

