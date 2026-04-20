Điều gì đang khiến giá vàng, dầu mỏ thế giới chao đảo?

Giá vàng giảm

Theo Reuters, trong phiên giao dịch hôm nay (20/4) giá vàng giao ngay giảm 0,4%, còn 4.809,71 USD/ounce, sau khi có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 13/4. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 6 giảm 1%, xuống còn 4.829,40 USD/ounce.

Đà giảm của kim loại diễn ra trong bối cảnh thị trường từng kỳ vọng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng khu vực. Tuy nhiên, diễn biến mới khiến tâm lý lạc quan bị xóa nhòa.

Ilya Spivak - Giám đốc kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive - nhận định: “Giá vàng giảm sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran mà thị trường từng ăn mừng hồi tuần trước dường như đang bị phá vỡ. Điều này đã khơi lại tâm lý giao dịch thời chiến từng xuất hiện từ đầu cuộc xung đột”.

Từ cuối tháng 2, giá vàng giảm khoảng 8%, kể từ thời điểm Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Vàng vốn được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng môi trường lãi suất cao lại khiến tài sản không sinh lời này kém hấp dẫn hơn.

Christopher Wong - chiến lược gia tại OCBC - cho biết trong ngắn hạn, diễn biến giá vàng tiếp tục phụ thuộc vào tâm lý rủi ro chung của thị trường, đặc biệt là kết quả đàm phán ngừng bắn.

Giá vàng giảm trước nguy cơ bùng phát xung đột trở lại giữa Mỹ và Iran.

Cùng chiều với vàng, giá bạc giao ngay giảm 0,5%, xuống 80,36 USD/ounce. Palladium giảm 0,1%, còn 1.556,45 USD/ounce, trong khi bạch kim gần như đi ngang ở mức 2.103,38 USD/ounce.

Tình hình căng thẳng khiến kỳ vọng lạm phát tăng, đồng thời đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng giá. Chỉ số USD tăng khiến vàng - loại tài sản được định giá bằng đồng bạc xanh - đắt đỏ hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,5%.

Căng thẳng leo thang sau khi Mỹ bắt giữ tàu chở hàng của Iran được cho là cố vượt lệnh phong tỏa. Động thái vấp phản ứng gay gắt từ Tehran và tuyên bố sẽ trả đũa. Nguồn tin Reuters cho biết thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên - vốn được kỳ vọng kéo dài đến ngày thứ Ba - đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ sau hai ngày.

Iran cũng tuyên bố không tham gia vòng đàm phán thứ hai mà phía Mỹ hy vọng có thể khởi động trước khi thời hạn ngừng bắn kết thúc.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tehran bác bỏ đề xuất hòa đàm mới từ Washington, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cử đặc phái viên đến Pakistan để xúc tiến đàm phán, cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công Iran nếu nước này không chấp nhận các điều kiện của ông.

Giá dầu tăng sốc, chứng khoán chao đảo

Trước nguy cơ xung đột lan rộng, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng khoảng 5%, lên 95,16 USD/thùng. Trên thị trường chứng khoán, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng giảm 0,6%, chứng khoán tương lai châu Âu mất 1,1%.

Nhiều thị trường châu Á vẫn giữ được sắc xanh. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,8%, KOSPI của Hàn Quốc tăng 1,4%, còn thị trường Đài Loan (Trung Quốc) lập đỉnh lịch sử mới. Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận diễn biến tích cực.

Damien Boey - chiến lược gia danh mục đầu tư tại Wilson Asset Management (Sydney) - cho rằng tin tức hiện tại không mấy tích cực, hiện rõ dấu hiệu bất đồng dẫn tới nguy cơ leo thang căng thẳng. Cả hai bên đều muốn đạt được thỏa thuận. Đó là lý do thị trường lạc quan và chưa bị bán tháo quá mạnh.

Chứng khoán toàn cầu chao đảo theo diễn biến giá vàng.

Một trong những vấn đề được giới đầu tư quan tâm nhất hiện nay là tình trạng lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới.

Reuters dẫn dữ liệu từ Kpler cho biết Iran đã tái áp đặt việc đóng cửa trên thực tế đối với Hormuz, dù hơn 20 tàu chở dầu, khí đốt, kim loại và phân bón vẫn đi qua khu vực này trong ngày thứ Bảy, mức cao nhất kể từ ngày 1/3.

Bob Savage - Giám đốc chiến lược vĩ mô thị trường tại BNY - nhận định: “Chỉ số quan trọng nhất phản ánh rủi ro địa chính trị lúc này đã được thu gọn thành một dữ liệu duy nhất: số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz”.

Ông Savage nhấn mạnh các cuộc đàm phán hòa bình quan trọng, nhưng trước mắt thị trường tập trung vào nguy cơ thiếu hụt dầu mỏ và nguồn cung hàng hóa khác - yếu tố có thể khiến lạm phát bùng trở lại.

Trong tuần, giới đầu tư tiếp tục theo dõi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng gồm lạm phát của Anh, doanh số bán lẻ Mỹ và chỉ số quản lý mua hàng (PMI) khu vực châu Âu. Tuy nhiên, theo giới phân tích, mọi ánh mắt hiện vẫn đổ dồn về Trung Đông, đặc biệt là tình hình vận tải qua eo biển Hormuz và khả năng Mỹ - Iran có thể nối lại đàm phán hay không.