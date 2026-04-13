Giá vàng thế giới chạm đáy 1 tuần, đồng USD tăng vọt khi biến động Trung Đông leo thang, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất sụt giảm

Vào đầu phiên giao dịch ngày 13/4, giá vàng thế giới ghi nhận đà giảm mạnh. Tính đến 9h22 sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống còn 4.718,98 USD/ounce. Trước đó, trong cùng phiên, kim loại quý này đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7/4. Giá vàng giao tháng 6 của Mỹ cũng giảm 1%, hiện ở mức 4.742 USD/ounce.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng lao dốc là sự thất bại của các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Sự kiện này khiến hy vọng về một lệnh ngừng bắn tan biến. Ngay lập tức, đồng USD đã tăng thêm 0,4%. Cùng lúc đó, giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng do Hải quân Mỹ chuẩn bị phong tỏa eo biển Hormuz.

Phía Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã đưa ra cảnh báo đáp trả. Họ tuyên bố sẽ xử lý quyết liệt bất kỳ tàu quân sự nào tiếp cận eo biển vì coi đây là hành vi vi phạm thỏa thuận.

Nhà phân tích thị trường Tim Waterer tại KCM Trade nhận định: "Sự lạc quan về lệnh ngừng bắn đã tan biến. Đồng USD và giá dầu tăng cao đã đẩy vàng vào thế yếu một lần nữa".

Kể từ khi xung đột Mỹ - Israel và Iran bắt đầu vào ngày 28/2, giá vàng giao ngay đã sụt giảm hơn 11%. Khi giá dầu vượt mốc 100 USD, thị trường lo ngại lạm phát sẽ tăng cao. Điều này buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất ở mức cao để kiềm chế giá cả. Lãi suất cao khiến vàng trở nên kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Hiện tại, giới giao dịch dự báo rất ít khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Trước khi xung đột nổ ra, thị trường từng kỳ vọng Fed sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất.

Tại thị trường Việt Nam, giá vàng sáng nay cũng ghi nhận đà sụt giảm mạnh theo xu hướng thế giới. Tính đến 9h00 sáng, các đơn vị kinh doanh lớn đồng loạt điều chỉnh giảm khoảng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Đối với vàng miếng SJC, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đều niêm yết ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Vàng nhẫn tròn trơn 9999 có mức giá dao động quanh ngưỡng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua và giá bán hiện đang duy trì ở mức rất cao, lên tới 3 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này khiến nhà đầu tư đối mặt với rủi ro thua lỗ lớn ngay khi vừa mua vào.

Theo Reuters﻿