Thị trường rúng động sau phát súng của Mỹ nhằm bắt giữ tàu Iran: Dầu khí tăng vọt, giá vàng xóa sạch thành quả cả tuần

Tổng thống Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ đã nổ súng và bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran. Điều này ngay lập tức khiến giá vàng thế giới có thời điểm giảm tới 1,9% xuống dưới mức 4.740 USD/ounce, xóa sạch toàn bộ mức tăng của tuần trước.

Trong khi đó phía Tehran cảnh báo rằng bất kỳ con tàu nào tiếp cận tuyến đường thủy trọng yếu này sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn. Một số tàu đã buộc phải từ bỏ lộ trình băng qua eo biển chỉ vài giờ sau khi Iran tuyên bố cửa ngõ này đã "mở cửa hoàn toàn" vào ngày 17/4.

Những diễn biến mới nhất này đe dọa triển vọng của cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng dự kiến diễn ra tại Islamabad trong tuần này. Ông Trump cho biết ông vẫn thấy cơ hội cho một thỏa thuận nhưng đồng thời lặp lại lời đe dọa phá hủy các nhà máy điện và cầu của Iran. Phía Tehran phản hồi rằng hiện chưa có "triển vọng rõ ràng" cho các cuộc thương lượng hiệu quả.

Chuyên gia phân tích Kyle Rodda tại Capital.com nhận định các giao dịch theo tin tức chiến sự đã quay trở lại và điều đó đồng nghĩa với việc vàng bị bán tháo. Thị trường trong ngày hôm nay sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các dòng tiêu đề báo chí và có khả năng xảy ra biến động hai chiều dữ dội.

Trái ngược với đà giảm của vàng, giá dầu và khí đốt tự nhiên đã tăng vọt sau khi sụt giảm trong phiên cuối tuần trước. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ trong khi chỉ số đồng USD tăng tới 0,3% gây áp lực lên giá vàng vốn được định giá bằng đồng bạc xanh.

Việc không đạt được một thỏa thuận ngoại giao lâu dài để chấm dứt chiến sự đã gây ra biến động thị trường trong những tuần gần đây. Những diễn biến mới nhất một lần nữa nhấn mạnh sự mong manh của lệnh ngừng bắn dự kiến sẽ kết thúc vào ngày thứ Ba.

Cuộc xung đột kéo dài đã gây ra một cú sốc cung năng lượng chưa từng có và làm gia tăng áp lực lạm phát. Điều này khiến các ngân hàng trung ương có khả năng giữ nguyên lãi suất hoặc thậm chí là tăng lãi suất. Đây vốn là một rào cản đối với loại tài sản không mang lợi suất như vàng. Tính từ khi chiến sự bùng nổ vào cuối tháng Hai, giá vàng đã giảm khoảng 10% giá trị.

Giới đầu tư cũng đang theo dõi sát sao phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ đối với ông Kevin Warsh. Ông là người được Tổng thống Trump lựa chọn để lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Bất kỳ tín hiệu nào cho thấy ông Warsh sẽ thúc đẩy nới lỏng tiền tệ vào cuối năm nay có khả năng sẽ hỗ trợ giá vàng. Ngược lại nếu ông tỏ ra thận trọng hơn về lạm phát và miễn cưỡng cắt giảm lãi suất thì đây sẽ là tin xấu cho kim loại quý này.

Theo Yahoo Finance