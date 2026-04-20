Biển lửa nuốt chửng 1.000 ngôi nhà trong đêm, cả làng bỗng chốc thành tro bụi!

Theo Phạm Trang | 20-04-2026 - 15:45 PM | Tài chính quốc tế

Hỏa hoạn xảy ra rạng sáng tại một làng ven biển ở bang Sabah, Malaysia khiến hơn 9.000 người bị ảnh hưởng, hàng nghìn người phải sơ tán.

Một vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi khoảng 1.000 ngôi nhà tại bang Sabah, Malaysia, khiến hàng nghìn người mất chỗ ở, theo thông tin từ lực lượng cứu hỏa.

Vụ cháy xảy ra tại huyện Sandakan vào khoảng 1h32 sáng ngày 20/4 (giờ địa phương). Trưởng phòng cứu hỏa và cứu nạn địa phương, Jimmy Lagung, cho biết ngọn lửa lan nhanh do gió lớn và các ngôi nhà nằm san sát nhau. Bên cạnh đó, điều kiện thủy triều thấp cũng gây khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước để dập lửa.

Đám cháy bùng phát tại một “làng nổi” đặc trưng của Sabah, nơi các ngôi nhà gỗ được dựng trên cọc ven biển. Đây là khu vực sinh sống của nhiều cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm người bản địa và các nhóm không quốc tịch.

Theo cảnh sát Sandakan, hơn 9.000 người đã bị ảnh hưởng bởi vụ việc, tuy nhiên chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào. Thông tin được hãng thông tấn nhà nước Bernama dẫn lại.

Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết chính phủ liên bang đang phối hợp với chính quyền bang Sabah để triển khai hỗ trợ khẩn cấp và bố trí nơi ở tạm thời cho người dân bị ảnh hưởng.

“Ưu tiên hiện nay là đảm bảo an toàn cho các nạn nhân và cung cấp hỗ trợ kịp thời tại hiện trường,” ông nhấn mạnh trong một bài đăng trên Facebook.

Nguồn: Reuters

Biển lửa bao trùm bãi đỗ xe BYD tại Trung Quốc: Gara tự động biến thành lò thiêu

Theo Phạm Trang

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính phủ vay tiền Bắc Kinh để mua 6 máy bay Trung Quốc, một hãng hàng không quốc gia chịu gánh nặng lớn: Đội bay nằm im suốt 5 năm, bán không ai mua, nợ tăng thêm hàng trăm tỷ mỗi năm

Chính phủ vay tiền Bắc Kinh để mua 6 máy bay Trung Quốc, một hãng hàng không quốc gia chịu gánh nặng lớn: Đội bay nằm im suốt 5 năm, bán không ai mua, nợ tăng thêm hàng trăm tỷ mỗi năm Nổi bật

Phát hiện 8 xe tải 90 tấn Trung Quốc không người lái, dùng mạng không dây, im lặng di chuyển giữa tấn bụi

Phát hiện 8 xe tải 90 tấn Trung Quốc không người lái, dùng mạng không dây, im lặng di chuyển giữa tấn bụi Nổi bật

Đột kích phòng giám đốc công ty bất động sản, tịch thu gần 8 tỷ đồng tiền mặt chất đống và trang sức, phát hiện mô hình lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng

Đột kích phòng giám đốc công ty bất động sản, tịch thu gần 8 tỷ đồng tiền mặt chất đống và trang sức, phát hiện mô hình lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng

14:41 , 20/04/2026
Quên Tesla đi, Nhật Bản sở hữu hàng loạt siêu phương tiện độc đáo chứa đầy “công nghệ” thách thức mọi địa hình

Quên Tesla đi, Nhật Bản sở hữu hàng loạt siêu phương tiện độc đáo chứa đầy “công nghệ” thách thức mọi địa hình

14:35 , 20/04/2026
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ

Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ

14:05 , 20/04/2026
VIDEO: Iran công bố căn cứ ngầm, chứa đầy tên lửa, bệ phóng

VIDEO: Iran công bố căn cứ ngầm, chứa đầy tên lửa, bệ phóng

13:47 , 20/04/2026

