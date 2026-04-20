Biển lửa nuốt chửng 1.000 ngôi nhà trong đêm, cả làng bỗng chốc thành tro bụi!

Một vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi khoảng 1.000 ngôi nhà tại bang Sabah, Malaysia, khiến hàng nghìn người mất chỗ ở, theo thông tin từ lực lượng cứu hỏa.

Vụ cháy xảy ra tại huyện Sandakan vào khoảng 1h32 sáng ngày 20/4 (giờ địa phương). Trưởng phòng cứu hỏa và cứu nạn địa phương, Jimmy Lagung, cho biết ngọn lửa lan nhanh do gió lớn và các ngôi nhà nằm san sát nhau. Bên cạnh đó, điều kiện thủy triều thấp cũng gây khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước để dập lửa.

Đám cháy bùng phát tại một “làng nổi” đặc trưng của Sabah, nơi các ngôi nhà gỗ được dựng trên cọc ven biển. Đây là khu vực sinh sống của nhiều cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm người bản địa và các nhóm không quốc tịch.

Theo cảnh sát Sandakan, hơn 9.000 người đã bị ảnh hưởng bởi vụ việc, tuy nhiên chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào. Thông tin được hãng thông tấn nhà nước Bernama dẫn lại.

Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết chính phủ liên bang đang phối hợp với chính quyền bang Sabah để triển khai hỗ trợ khẩn cấp và bố trí nơi ở tạm thời cho người dân bị ảnh hưởng.

“Ưu tiên hiện nay là đảm bảo an toàn cho các nạn nhân và cung cấp hỗ trợ kịp thời tại hiện trường,” ông nhấn mạnh trong một bài đăng trên Facebook.

Nguồn: Reuters