Biển lửa bao trùm bãi đỗ xe BYD tại Trung Quốc: Gara tự động biến thành lò thiêu

Theo Phạm Trang | 14-04-2026 - 20:43 PM | Tài chính quốc tế

Một vụ cháy xảy ra tại bãi đỗ xe trong khuôn viên BYD ở Thâm Quyến (Trung Quốc) rạng sáng 14/4, lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế, không ghi nhận thương vong.

Rạng sáng ngày 14/4, một vụ cháy đã xảy ra tại khu vực bãi đỗ xe trong khuôn viên nhà máy của BYD ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

Clip: SCMP

Theo thông tin từ Beijing News, dẫn thông báo của lực lượng cứu hỏa quận Bình Sơn, vào lúc 2h48 cùng ngày, một bãi đỗ xe nhiều tầng (gara tự động) tại phường Mã Loan, quận Bình Sơn, Thâm Quyến bất ngờ bốc cháy. Ngay sau khi nhận tin, các lực lượng cứu hỏa và ứng phó khẩn cấp cấp thành phố và quận đã lập tức có mặt tại hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Đám cháy sau đó đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Giới chức xác nhận không có thương vong về người trong vụ việc.

Về phía doanh nghiệp, BYD cho biết vụ cháy xảy ra tại một bãi đỗ xe chuyên dụng trong khuôn viên nhà máy ở Bình Sơn. Đây là khu vực dùng để lưu giữ các phương tiện phục vụ thử nghiệm cũng như xe đã qua sử dụng hoặc chờ xử lý.

Đại diện công ty nhấn mạnh, đám cháy đã được dập tắt trong thời gian ngắn và không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: Beijing News

Theo Phạm Trang

Tin vui cho cả thế giới: 3 tàu chở dầu, khí đốt bất ngờ vượt eo biển Hormuz thành công sau khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa Nổi bật

Ngoại trưởng một nước Đông Nam Á bị quốc hội chất vấn: Tại sao phải xin phép Mỹ để mua dầu Nga? Nổi bật

Lộ mốc thời gian Mỹ - Iran tiến hành vòng đàm phán thứ hai

