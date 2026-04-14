Tin vui cho cả thế giới: 3 tàu chở dầu, khí đốt bất ngờ vượt eo biển Hormuz thành công sau khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, 2 tàu chở dầu New Future và Auroura đã bắt đầu di chuyển từ vùng biển ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) từ sáng sớm ngày 13/4. Cả hai lựa chọn tuyến đường sát bờ biển Iran, đi qua khu vực phía nam đảo Larak, lộ trình mà Tehran gần đây khuyến nghị các tàu muốn di chuyển theo hướng đông phải tuân theo.

New Future đã vượt qua đoạn cong nguy hiểm của eo Hormuz và đang ở ngoài khơi cảng Sohar, Oman. Trong khi đó, tàu Auroura đang ở gần cửa ra của tuyến đường thủy tại vịnh Oman.

Thay vì sử dụng tuyến hàng hải quốc tế thông thường, các tàu này buộc phải lựa chọn cách bám sát bờ biển Iran, đi qua các hành lang hẹp gần đảo Larak. Đây là khu vực được Tehran "chỉ định" là tuyến an toàn tương đối, nhưng thực chất vẫn nằm trong vùng kiểm soát trực tiếp của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Do đó, hành trình của 2 tàu đang được theo dõi sát sao khi chúng trở thành “phép thử thực tế” cho khả năng lưu thông trong điều kiện căng thẳng leo thang.

Ngoài ra, một tàu chở khí hóa lỏng LPG có tên NV Sunshine cũng đang tiến gần eo Hormuz từ phía vịnh Oman, dường như có ý định đi vào vịnh Ba Tư. Tàu này khởi hành từ vùng biển ngoài khơi Sohar (Oman), đã vào trong vịnh và phát tín hiệu điểm đến là Sharjah (UAE).

Các tàu này bắt đầu di chuyển khi Mỹ dự kiến áp đặt lệnh phong tỏa các khu vực xung quanh eo Hormuz, sau khi các cuộc đàm phán với Iran đổ vỡ. Lệnh hạn chế sẽ áp dụng đối với tất cả các tàu ra vào cảng hoặc vùng biển ven bờ Iran, đánh dấu một bước leo thang mới trong cuộc đối đầu kiểm soát tuyến vận tải chiến lược này.

Eo biển Hormuz vốn là tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu mỗi ngày. Tuy nhiên, kể từ khi chiến sự bùng phát, lưu lượng tàu qua đây đã sụt giảm mạnh, khi Iran siết chặt kiểm soát và nhiều tàu bị tấn công hoặc đe dọa do có liên hệ với phương Tây.

Trong bối cảnh đó, hành trình của New Future và Auroura mang ý nghĩa đặc biệt. New Future đang chở hơn 330.000 thùng dầu diesel, được nạp tại cảng Hamriyah (UAE) từ đầu tháng 4 và dự kiến tới Sohar. Tàu treo cờ Quần đảo Marshall, thuộc sở hữu và quản lý của một công ty vận tải có trụ sở tại Hong Kong.

Trong khi đó, Auroura, tàu treo cờ Panama, đã bị Mỹ trừng phạt từ tháng 12 do liên quan tới hoạt động buôn bán dầu Iran. Con tàu này phát tín hiệu có thủy thủ đoàn người Ấn Độ, một chiến thuật phổ biến nhằm “giảm rủi ro” khi đi qua Hormuz bằng cách thể hiện mối liên hệ với các quốc gia được Iran xem là “thân thiện”.

Tuy nhiên, một số tàu khác cũng tỏ ra e ngại trước tình hình căng thẳng leo thang. Đơn cử, tàu chở sản phẩm dầu Rich Starry bị Mỹ trừng phạt đã phải quay đầu khi đang rời khu vực gần đảo Qeshm của Iran.

Theo Financial Post