Số người chết trong dịp Tết té nước Songkran ở Thái Lan tiếp tục tăng mạnh

Số người chết vì tai nạn giao thông trong dịp lễ Songkran tại Thái Lan đã tăng lên 154 người sau 4 ngày, trong bối cảnh các cơ quan chức năng thắt chặt kiểm tra tại các khu vực vui chơi dưới nước, lộ trình di chuyển Ngày Gia đình và hành trình trở về Bangkok.

Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Điều hành An toàn Đường bộ Thái Lan vào sáng thứ Ba (14/4), con số này được ghi nhận sau 4 ngày đầu tiên của chiến dịch an toàn đường bộ dịp nghỉ lễ, với 755 vụ tai nạn và 705 người bị thương trên toàn quốc từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 4.

Riêng số liệu thống kê vào ngày 13 tháng 4 cho thấy có 237 vụ tai nạn, 224 người bị thương và 51 người tử vong. Ông Yodsapol Venukosess, tổng thư ký Văn phòng Ủy ban Giáo dục Nghề nghiệp, đã chủ trì buổi họp báo, trong khi ông Theerapat Kachamat, tổng cục trưởng Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai, phát biểu với tư cách là thư ký ủy ban của trung tâm.

Songkran với truyền thống té nước nổi tiếng là dịp lễ hội lớn nhất trong năm tại Thái Lan

Trung tâm cho biết các yếu tố gây tử vong trong ngày thứ Hai (13 tháng 4) vẫn tiếp diễn và rất đáng lo ngại. Chạy quá tốc độ là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến va chạm với tỷ lệ 41.77%, tiếp theo là lái xe sau khi uống rượu bia chiếm 27.43%.

Xe máy liên quan đến 70.93% số vụ tai nạn, trong khi hầu hết các vụ va chạm xảy ra trên đường thẳng chiếm 75.53% và trên các tuyến đường địa phương ở khu vực cấp xã và làng bản chiếm 36.29%. Thời điểm xảy ra tai nạn cao điểm là từ 3 giờ 01 phút chiều đến 6 giờ tối, chiếm 20.25% các trường hợp.

Những người trong độ tuổi từ 20 đến 29 và từ 30 đến 39 chiếm tỷ trọng cao nhất về số người bị thương và tử vong với 17.82% cho mỗi nhóm. Vào ngày 13 tháng 4, Chumphon và Chiang Rai ghi nhận số vụ tai nạn cao nhất với 12 vụ mỗi nơi, trong khi Chumphon có số người bị thương cao nhất là 13 người.

Pathum Thani và Loei ghi nhận số người chết cao nhất với 4 người mỗi tỉnh vào ngày 13 tháng 4. Dựa trên số liệu lũy kế bốn ngày, Lampang có số vụ tai nạn và người bị thương cao nhất, trong khi Bangkok ghi nhận số người chết cao nhất.

Số liệu trong bốn ngày đã củng cố mô hình tương tự như giai đoạn trước của chiến dịch, với hành vi lái xe nguy hiểm vẫn là tâm điểm của số thương vong. Trung tâm RSOC cho biết việc chạy quá tốc độ và uống rượu bia tiếp tục đẩy số thương vong lên cao, trong khi xe máy vẫn là phương tiện dễ xảy ra tai nạn nhất trong đợt cao điểm lễ hội Songkran.

Tết Songkran ở Thái Lan kéo dài đến hết ngày 15/4

Với ngày 14 tháng 4 được cử hành là Ngày Gia đình ở Thái Lan, các cơ quan chức năng cho biết nhiều người dự kiến sẽ di chuyển để thăm người thân lớn tuổi, đi chùa hoặc tiếp tục tham gia các hoạt động chào mừng Songkran. Do đó, trung tâm đã yêu cầu tất cả các tỉnh tăng cường các biện pháp an toàn tại các khu vực vui chơi dưới nước và các địa điểm du lịch, đồng thời thực thi nghiêm chỉnh luật pháp theo 10 biện pháp xử lý vi phạm giao thông chính.

Các biện pháp được nhấn mạnh cho ngày 14 tháng 4 bao gồm việc thắt chặt kiểm soát tại các khu vực vui chơi Songkran, kiểm tra nghiêm ngặt hơn trong quá trình di chuyển Ngày Gia đình và thực hiện các hành động mạnh mẽ hơn chống lại hành vi lái xe sau khi uống rượu bia.

Cơ quan chức năng cũng tăng cường thực thi các hạn chế bán rượu cho trẻ vị thành niên, sử dụng các trạm kiểm soát cộng đồng và trạm kiểm soát gia đình để ngăn chặn những lái xe nguy hiểm, đồng thời xử lý các hành vi không an toàn như đứng hoặc ngồi trên thùng xe bán tải.

Ngoài ra, chính quyền cũng thực hiện các lệnh cấm súng phun nước áp lực cao và trấn áp việc bán rượu bia bên trong khu vực tổ chức sự kiện. Nhà chức trách cho biết bất kỳ ai phớt lờ các cảnh báo có thể bị chuyển đến cảnh sát địa phương để ngăn họ lái xe ra khỏi khu vực lễ hội và gây nguy hiểm cho người khác.

Ông Theerapat cho biết giao thông vẫn đông đúc vào ngày 14 tháng 4, bao gồm cả những người đang đi đến các sự kiện Songkran và một số hành khách bắt đầu chuyến hành trình trở về Bangkok sớm để tránh tình trạng tắc nghẽn nặng nề hơn vào thứ Tư.

Nguồn: Nation Thailand