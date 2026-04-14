Sao Kim có thể có sự sống, nguồn gốc gây bất ngờ

Theo Anh Thư | 14-04-2026 - 16:22 PM | Tài chính quốc tế

Sự sống của Sao Kim có thể đang ẩn mình trong những đám mây và có "họ hàng xa" với chúng ta.

Theo Universe Today, một nghiên cứu mới đã tính toán về khả năng tồn tại sự sống trên Sao Kim cũng như cách mà sự sống được "gieo mầm".

Đó là một câu chuyện thú vị và liên quan mật thiết đến Trái Đất.

Trình bày tại Hội nghị Khoa học Mặt trăng và hành tinh năm 2026 (LPSC), một nhóm các nhà khoa học từ Phòng thí nghiệm Vật lý ứng dụng Đại học Johns Hopkins (JHUAPL) và Phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia (Mỹ) cho biết họ đã sử dụng Phương trình Sự sống Sao Kim (VLE) để tính toán xác suất hành tinh này có sự sống.

VLE do nhà khoa học hành tinh Noam Izenberg của JHUAPL và cộng sự phát triển năm 2021, nhóm nghiên cứu cho rằng sự sống có thể tồn tại trong các đám mây của Sao Kim ít nhất vài ngày mỗi thế kỷ.

Tương tự phương trình Drake nổi tiếng trong thiên văn học, phương trình VLE phân tích xác suất sống thành một chuỗi các yếu tố mà khi nhân với nhau sẽ cho ra ước tính về khả năng sống.

Phương trình này được tính theo công thức L = O x R x C. Trong đó, L là khả năng tồn tại sự sống hiện tại, O là khả năng sự sống hình thành hoặc được đưa đến, R là khả năng chống chịu của hệ sinh thái và C là khả năng duy trì liên tục của các điều kiện sống.

Dựa trên khung lý thuyết này, các nhà khoa học lập luận rằng có khả năng các vật thể như thiên thạch đã vận chuyển hàng tỉ tế bào từ Trái Đất sang Sao Kim, nơi chúng sống sót được ít nhất là một thời gian ngắn.

Nhóm nghiên cứu cũng kể lại câu chuyện chi tiết thông qua "mô hình bánh kếp": Thiên thạch bị ép bẹt ra và vỡ vụn theo chiều ngang, thành hình dạng giống như một chiếc bánh kếp, khi lao vào "biển mây" của Sao Kim.

Quá trình này giúp các tế bào được phân tán rộng rãi trong tầng mây thay vì bị thiêu rụi hoàn toàn hoặc va chạm mạnh vào bề mặt nóng rực của hành tinh.

Các tính toán cũng cho thấy tổng số lượng tế bào tích lũy trong 1 tỉ năm qua có thể lên đến 20 tỉ.

Với phát hiện trên, nếu sau này các sứ mệnh khám phá sao kim như DAVINCI+ hay VERITAS thực sự tìm thấy dấu vết vi sinh vật trong các đám mây axit của Sao Kim, đó có thể là sự sống "bản địa", mà cũng có thể là sự sống từ Trái Đất di cư sang, hoặc hậu duệ của sự sống di cư đó.

Điều này cũng nhắc nhở chúng ta rằng các hành tinh trong hệ Mặt Trời không hề cô lập mà luôn có sự trao đổi vật chất qua lại, bao gồm cả sự sống.

NASA phát hiện thứ “giống trứng” ở hành tinh bị nghi có sự sống

Ngoại trưởng một nước Đông Nam Á bị quốc hội chất vấn: Tại sao phải xin phép Mỹ để mua dầu Nga?

Giữa lúc eo biển Hormuz bị phong toả, một quốc gia vẫn ung dung nhận 38 triệu thùng dầu Iran đang 'nằm chờ sẵn'

Chủ tịch Cuba: Sẵn sàng đón nhận đầu tư của Mỹ vào dầu khí

Tăng trưởng 50% với hơn 200 trạm sạc trong 2 tháng, Walmart đang “đánh úp” Tesla

Siêu bão mạnh nhất hành tinh Sinlaku lại đổi hướng, đổ bộ ngay hôm nay với sức gió 265 km/giờ và "đặc biệt bất thường"

VIDEO: Ông Donald Trump và cú “order” gây bão mạng

