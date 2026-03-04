NASA phát hiện thứ “giống trứng” ở hành tinh bị nghi có sự sống

Trong các hình ảnh NASA vừa công bố, một vách đá bám đầy những nốt sần nhỏ được mô tả là "giống trứng nhện". Số ảnh này được ghi lại bởi tàu đổ bộ Curiosity, một con robot dạng xe địa hình mang sứ mệnh săn tìm sự sống ở hành tinh láng giềng Sao Hỏa.

Theo Live Science, kết cấu giống những chùm trứng nhỏ này xuất hiện bên trong các cấu trúc được gọi là boxwork ở khu vực Gale Crater, nơi mà NASA tin rằng từng là một lòng hồ cổ đại và cũng là nơi Curiosity đã thám hiểm 14 năm qua.

Cấu trúc "giống trứng nhện" được phát hiện trên hành tinh đỏ - Ảnh: NASA

Một trong những bức ảnh này cho thấy góc nhìn từ mặt đất lên các vách đá cao 1-2 m tại khu vực này, trong khi bức thứ hai cho thấy một số vách đá được bao phủ bởi những cục nhỏ có hình dạng bất thường, chính là "trứng" được mô tả.

Nhà khoa học hành tinh Tina Seeger từ Đại học Rice (Mỹ), người đang dẫn đầu các cuộc nghiên cứu về sứ mệnh Curiosity, cho biết họ vẫn chưa xác định được "trứng" nói trên là cái gì.

"Có thể các gờ đá được gắn kết bởi khoáng chất trước, và sau đó các đợt nước ngầm đã để lại các khối u nhỏ xung quanh chúng" - bà Seeger dự đoán.

Bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy cấu trúc boxwork giống như những ngăn hình hộp trên bề mặt hành tinh - Ảnh: NASA

Chúng không phải trứng thật, nhưng có thể là một lời gợi ý thú vị mới về sự sống trong quá khứ.

Điểm mấu chốt nằm ở cấu trúc chứa các chùm "trứng" này: Cấu trúc boxwork - những ngăn hình hộp được tạc vào bề mặt hành tinh - được tạo thành từ các gờ đá giàu khoáng chất đan chéo nhau nằm rải rác trên bề mặt Sao Hỏa.

Các cấu trúc tương tự nhưng nhỏ hơn được tìm thấy trên Trái Đất, chủ yếu bên trong các hang động, hình thành khi nước giàu canxit chảy giữa các tảng đá bị xói mòn, tương tự như cách hình thành măng đá và nhũ đá.

Ở đâu có nước, ở đó có cơ hội cho sự sống. Vì vậy, những chùm "trứng" này có thể đem đến những thông tin quan trọng về thời kỳ Sao Hỏa ngập nước và có thể là đầy sinh vật.