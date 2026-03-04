Con trâu đắt nhất thế giới giá gần 300 tỷ đồng gây chấn động: Sở hữu "mỏ vàng" đặc biệt

"Mỏ vàng" mang tên bộ gene vượt trội của Horizon

Horizon thuộc loài trâu rừng châu Phi (African buffalo) và nổi bật nhờ cặp sừng dài tới 1,4 mét – kích thước được cho là vượt xa mức trung bình. Trong khi đó, một con trâu rừng đực thông thường chỉ có sừng dài tối đa khoảng 1 mét.

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình đồ sộ và bộ sừng bề thế, Horizon còn được đánh giá cao nhờ bộ gene vượt trội, yếu tố quyết định giá trị thực sự của nó.

Giới chăn nuôi tại Nam Phi xem Horizon như một "mỏ vàng di truyền", bởi việc sở hữu hoặc khai thác nguồn tinh của nó có thể tạo ra thế hệ trâu con mang đặc điểm hình thể lý tưởng, đặc biệt là bộ sừng lớn – yếu tố rất được ưa chuộng trong ngành chăn nuôi và săn bắn thể thao.

Chú trâu đắt giá nhất thế giới.

Với mức định giá hàng trăm tỷ đồng, Horizon không thuộc sở hữu của một cá nhân duy nhất. Thay vào đó, 4 doanh nhân Nam Phi cùng góp vốn, mỗi người nắm giữ 25% giá trị. Theo thỏa thuận, mỗi cổ đông được quyền cho Horizon thụ tinh với khoảng 10 con trâu cái mỗi năm.

Trong ngành công nghiệp săn bắn và chăn nuôi hoang dã phát triển mạnh tại Nam Phi, những cá thể trâu rừng có bộ sừng lớn là "nam châm" thu hút du khách và giới săn bắn. Những con trâu cái được thụ tinh từ Horizon có thể được bán với giá cao gấp 3 lần so với trâu rừng thông thường, khoảng 3,8 tỷ đồng/con.

Horizon hiện sống tại một nông trại ở Nam Phi và được chăm sóc trong điều kiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sức khỏe cũng như giá trị sinh sản lâu dài.

Trước Horizon, một chú trâu khác tên Mystery từng gây tiếng vang khi được bán với giá khoảng 60 tỷ đồng vào năm 2013. Tuy nhiên, mức định giá hơn 270 tỷ đồng của Horizon đã bỏ xa kỷ lục này, phản ánh xu hướng tăng giá mạnh mẽ của thị trường nhân giống động vật hoang dã cao cấp tại châu Phi.

Nam Phi hiện được xem là một trong những thị trường nhân giống trâu rừng lớn nhất thế giới. Các chủ trang trại sẵn sàng chi số tiền khổng lồ để sở hữu nguồn gene ưu tú, với kỳ vọng đàn gia súc sinh ra sẽ có thể hình vượt trội và giá trị thương mại cao.

Không chỉ ở châu Phi, Ấn Độ cũng từng ghi nhận những cá thể trâu có giá trị đặc biệt cao, tiêu biểu là Golu-2 tại bang Haryana.

Golu-2 nặng khoảng 1,5 tấn, mỗi ngày tiêu thụ khoảng 30 kg thức ăn xanh và khô, 7,5 kg hỗn hợp ngũ cốc và uống khoảng 10 lít sữa. Điều khiến nó nổi tiếng không chỉ là ngoại hình "khủng" mà còn ở khả năng sản xuất tinh dịch vượt trội.

Chú trâu trị giá 30 tỷ tại Ấn Độ.

Theo các chuyên gia thú y, mỗi năm Golu-2 có thể cung cấp lượng tinh dịch đủ để thụ tinh cho hơn 10.000 con trâu cái – gấp nhiều lần so với mức trung bình khoảng 1.000 con ở trâu đực thông thường. Nhờ đó, mỗi tháng Golu-2 mang về doanh thu 10–12 lakh rupee (khoảng 300–360 triệu đồng) từ việc bán tinh dịch.

Chủ nhân của Golu-2, ông Narendra Singh, từng từ chối lời đề nghị mua lại với giá 10 crore rupee (khoảng 30 tỷ đồng), thậm chí từ chối cả đề nghị đổi 20 mẫu đất để lấy con trâu này. Ông khẳng định mình nuôi Golu-2 như một thành viên trong gia đình chứ không đơn thuần là vật nuôi kinh tế.

Câu chuyện về Horizon hay Golu-2 cho thấy, trong ngành chăn nuôi cao cấp, giá trị của một con trâu không chỉ nằm ở cân nặng hay ngoại hình, mà còn ở tiềm năng di truyền và khả năng sinh sản.

Với Horizon, mức giá gần 300 tỷ đồng không đơn thuần phản ánh một thương vụ mua bán động vật, mà là sự đầu tư vào nguồn gene quý hiếm có thể mang lại lợi nhuận lâu dài. Điều đó lý giải vì sao những cá thể "độc nhất vô nhị" như Horizon có thể được ví như "mỏ vàng sống" trong thế giới chăn nuôi hoang dã.