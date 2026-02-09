Kinh hoàng: Chùm bóng bay bất ngờ phát nổ, thang máy bỗng thành "biển lửa" khiến nhiều người bị bỏng nặng

Theo đoạn video CCTV được lan truyền, một phụ nữ mặc áo trắng đã kéo theo vali nhỏ vào thang máy. Ngay sau đó, một người đàn ông mang theo hơn chục quả bóng bay đựng trong một bao nylon lớn loay hoay bước vào. Người phụ nữ bên trong đã chủ động nhích sang một bên để nhường chỗ.

Chùm bóng bay bất ngờ phát nổ

Người cầm bóng vừa kịp đứng nép vào góc thang máy thì một người đàn ông khác chuẩn bị bước vào. Tuy nhiên, đúng thời điểm đó, toàn bộ số bóng bay bất ngờ phát nổ, tạo thành một quả cầu lửa lớn bao trùm không gian nhỏ hẹp của thang máy. Ngọn lửa bùng lên dữ dội đến mức che kín hình ảnh từ camera giám sát trong vài giây.

Ngay sau đó, cả ba người hoảng loạn chạy ra khỏi thang máy. Người đàn ông mang bóng bay bị mất thăng bằng và ngã xuống sàn. Cảnh tượng hỗn loạn khiến những người có mặt tại tòa nhà đều bàng hoàng.

Cảnh sát địa phương xác nhận người phụ nữ và người đàn ông cầm bóng đã bị bỏng và được đưa đi điều trị. Ngay sau đó, người đàn ông cầm bóng bị điều tra vì hành vi gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Nhà chức trách cho biết hiện chưa xác định được loại khí được sử dụng để bơm bóng. Theo các chuyên gia, bóng bay chứa khí helium thông thường không dễ cháy. Trong khi đó, bóng bơm bằng khí hydro lại cực kỳ dễ bắt lửa và có thể gây nổ nghiêm trọng trong không gian kín.

Nguồn: NDTV