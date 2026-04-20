Bị clip ngắn ‘dồn vào đường cùng’, doanh thu sụt giảm 13%, hãng giải trí 16 năm lịch sử tuyên bố chuyển mình làm nội dung AI

Đứng trước bờ vực sụt giảm doanh thu và sự lấn át của các nền tảng video ngắn, iQiyi đã quyết định thực hiện một cuộc cải tổ lịch sử: Biến mình thành một "đại bản doanh" của nội dung AI, nơi trí tuệ nhân tạo có thể tham gia vào mọi khâu từ viết kịch bản đến dựng phim.

Trong hội nghị thường niên diễn ra tại Bắc Kinh, nhà sáng lập kiêm CEO Gong Yu của iQiyi đã khiến cả ngành giải trí phải ngỡ ngàng khi tuyên bố về một tương lai mà AI sẽ đảm nhận phần lớn việc sản xuất phim và các chương trình truyền hình. Đây không còn là lời dự báo xa vời, mà là một chiến lược thực tế nhằm đảo ngược tình thế sau nhiều năm doanh thu sụt giảm.

Canh bạc lớn nhất 16 năm

Theo CEO Gong Yu, iQiyi đang triển khai cuộc cải tổ doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử 16 năm hoạt động của mình. Công ty dự kiến chuyển đổi ứng dụng video và trang web truyền thống thành một điểm đến mạng xã hội đa năng, nơi lưu trữ đa dạng các nội dung do AI tạo ra (AIGC).

"Đây là cơ hội mười năm có một. Chúng ta phải đón đầu con sóng khi nó ập đến", ông Gong nhấn mạnh trước các đối tác.

Điểm nhấn của chiến lược này là công cụ Nadou Pro chính thức ra mắt vào thứ Hai vừa qua. Theo giới thiệu, Nadou Pro có khả năng xử lý gần như mọi khía cạnh của quá trình làm phim: Từ phác thảo kịch bản, vẽ bảng phân cảnh (storyboard) cho đến khâu kết xuất video (rendering) cuối cùng.

Sự chuyển dịch này cho thấy iQiyi đang muốn rũ bỏ hình ảnh một "Netflix của Trung Quốc" thuần túy để trở thành một hệ sinh thái sáng tạo dựa trên công nghệ. Dù cam kết vẫn đầu tư vào các nội dung sản xuất chuyên nghiệp (PPC), ông Gong thừa nhận tỷ trọng của các chương trình truyền thống này sẽ giảm dần theo thời gian trong danh mục dịch vụ của hãng.

Quyết định dấn thân vào AI của iQiyi không chỉ đến từ sự hào hứng với công nghệ mới, mà còn là một phản ứng sinh tồn cần thiết. Nhiều năm qua, các nền tảng video ngắn như Douyin (thuộc ByteDance) đã "hút" sạch sự chú ý của người dùng, khiến doanh thu của các nền tảng streaming dài hơi gặp khó.

Dự kiến, doanh thu của iQiyi sẽ sụt giảm 13% trong quý đầu tiên năm nay. Để đối phó, công ty đã nộp đơn niêm yết tại Hồng Kông vào tháng trước nhằm huy động vốn từ các nhà đầu tư gần quê nhà hơn, đồng thời tìm kiếm các ngách tăng trưởng mới.

Bằng cách tung ra 16 tựa phim đầu tiên được sản xuất bởi công cụ Nadou thuộc các thể loại khoa học viễn tưởng và anime, iQiyi hy vọng sẽ tạo ra một cú hích mới cho nền tảng. Để lôi kéo các nhà sáng tạo nội dung AI, công ty thậm chí còn hứa hẹn chi trả thêm 20% lợi nhuận từ doanh thu quảng cáo và phí thành viên cho các đối tác này.

Khác với các đối thủ công nghệ khác, lợi thế của iQiyi nằm ở "chiều sâu" quan hệ với giới làm phim chuyên nghiệp và kho tài sản trí tuệ (IP) khổng lồ. Phần mềm Nadou tích hợp thư viện IP cho phép người sáng tạo tận dụng các tài sản ảo và dàn diễn viên đã ký kết của hãng để tạo ra nội dung mới một cách liền mạch.

Đáng chú ý, Nadou không hoạt động độc lập mà dựa trên các mô hình AI từ chính các đối thủ như Alibaba, ByteDance và Kuaishou. iQiyi đóng vai trò là bên tối ưu hóa các mô hình này cho quy trình làm việc đặc thù của ngành điện ảnh.

Ngoài ra, iQiyi còn lên kế hoạch ra mắt một ứng dụng riêng biệt cho phép người dùng tương tác với các nhân vật trong phim dưới dạng clip ngắn. Đây là một động thái tương tự như ứng dụng Sora từng gây sốt của OpenAI nhưng nhắm trực tiếp vào việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng dựa trên các bộ phim nổi tiếng.

Trong khi doanh thu trong nước gặp áp lực, iQiyi đang chứng kiến những tín hiệu tích cực từ mảng quốc tế với doanh thu từ thành viên ở nước ngoài tăng hơn 30% trong năm ngoái. Dù con số này vẫn còn chiếm tỷ trọng nhỏ, nhưng nó mở ra triển vọng về việc xuất khẩu các nội dung AI sang các thị trường khác.

Bên cạnh đó, chiến lược đa dạng hóa còn mở rộng ra thế giới thực khi iQiyi vừa khai trương một công viên chủ đề trong nhà tại Dương Châu. Đây là nỗ lực nhằm tối đa hóa giá trị từ thư viện nội dung sẵn có, biến những bộ phim trên màn ảnh thành doanh thu từ dịch vụ trải nghiệm thực tế.

Tương lai của iQiyi giờ đây phụ thuộc lớn vào việc liệu khán giả có sẵn lòng đón nhận những bộ phim do AI "đạo diễn" hay không. CEO Gong Yu kỳ vọng sẽ phát hành một bộ phim do AI tạo ra thành công về mặt thương mại ngay trong mùa hè này. Nếu thành công, iQiyi sẽ không chỉ cứu vãn được doanh thu mà còn có thể định nghĩa lại toàn bộ tiêu chuẩn sản xuất của ngành công nghiệp giải trí tỷ USD.

*Nguồn: SCMP, Wired