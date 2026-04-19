Bị “thách” nghỉ học để mở công ty, thanh niên trẻ tuổi đã tạo lập startup AI định giá 1,5 tỷ USD

Matan Grinberg hiện đóng vai trò là nhà sáng lập kiêm CEO của Factory, một công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang xây dựng nền tảng AI tự động để tối ưu hóa vòng đời phát triển phần mềm.

Theo Wall Street Journal (WSJ), startup trí tuệ nhân tạo này đang tiến gần mốc định giá 1,5 tỷ USD.

Factory hiện đang đàm phán huy động 150 triệu USD trong vòng gọi vốn do Khosla Ventures dẫn dắt, với sự tham gia của các quỹ lớn như Sequoia Capital, Insight Partners và Blackstone. Nhà đầu tư Keith Rabois dự kiến sẽ gia nhập hội đồng quản trị.

Gia nhập cuộc đua khốc liệt trong lĩnh vực lập trình AI, Factory tập trung phát triển các “tác nhân” tự động, được gọi là Droids. Đây là những agent có khả năng thực hiện công việc lập trình mà không cần can thiệp thủ công.

Điểm khác biệt của nền tảng này nằm ở khả năng linh hoạt chuyển đổi giữa nhiều mô hình AI khác nhau, từ các hệ thống cao cấp như GPT hay Claude đến những lựa chọn chi phí thấp hơn, tùy theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Chiến lược này nhanh chóng giúp Factory thu hút các doanh nghiệp lớn, trong đó có Morgan Stanley, Ernst & Young và Palo Alto Networks.

Trong bối cảnh một số nền tảng AI thường xuyên gặp sự cố gián đoạn, khả năng “chuyển hướng” linh hoạt giữa các mô hình trở thành lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Grinberg cho biết, chính những thời điểm hệ thống của đối thủ gặp trục trặc lại là cơ hội để Factory chứng minh giá trị. Anh mô tả đây là “chiến lược tiếp thị hiệu quả nhất” khi có thể ngay lập tức cung cấp giải pháp thay thế cho khách hàng.

“Tôi đã gọi điện cho nhiều khách hàng trong thời gian Claude gặp sự cố,” anh chia sẻ. “Đây là chiến lược marketing hiệu quả nhất từ trước đến nay vì tôi chỉ cần nói với họ rằng với Factory, chúng tôi có thể tự động chuyển hướng họ đến ChatGPT hoặc Gemini [của Google].”

Anthropic là nhà sản xuất chatbot nổi tiếng Claude và ứng dụng lập trình gây sốt Claude Code.

Cùng chung định hướng, Cursor, một công ty khởi nghiệp lập trình AI khác đã huy động vốn vào tháng 11 năm ngoái với mức định giá gần 30 tỷ USD, cũng không phụ thuộc vào bất kỳ mô hình nào.

Tuy nhiên, trong khi Cursor là một công cụ lập trình hỗ trợ AI để nâng cao hiệu quả công việc của các nhà phát triển cá nhân, Factory về cơ bản hướng đến việc xây dựng các “đội ngũ AI” phục vụ quy mô doanh nghiệp .

Theo Keith Rabois, bài toán mà các tập đoàn lớn đang đối mặt không chỉ là nâng cao năng suất lập trình viên, mà là tái cấu trúc toàn bộ tổ chức để thích ứng với làn sóng AI trong nhiều thập kỷ tới.

Sự nghiệp của Matan

Trước khi thành lập Factory, Matan là một nhà vật lý lý thuyết tại Đại học UC Berkeley và Đại học Princeton, chuyên nghiên cứu về lý thuyết dây. Tò mò với khoa học máy tính, anh dần chuyển hướng sang công nghệ và nuôi tham vọng khởi nghiệp.

Năm 2023, Grinberg đã gửi một email ngẫu nhiên cho Shaun Maguire, một nhà đầu tư tại Sequoia, bày tỏ về ý tưởng khởi nghiệp của mình.

Maguire, người cũng học vật lý, đã nhận lời gặp mặt và cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết nhờ những sở thích học thuật chung. Đến cuối buổi gặp, Maguire đã thách thức Grinberg bỏ học ở Berkeley để thành lập công ty.

Grinberg đã chọn bước đi mạo hiểm đó và nhanh chóng nhận được sự hậu thuẫn từ Sequoia ngay sau khi quyết định bỏ học.

Dù phải cạnh tranh trực tiếp với các startup như Cursor, Cognition và cả những “ông lớn” AI đang phát triển công cụ lập trình riêng, CEO của Factory vẫn tỏ ra tự tin.

Theo anh, thị trường hiện có rất nhiều giải pháp, nhưng chưa có sản phẩm nào tiếp cận vấn đề theo cách mà Factory đang theo đuổi.

“Đối thủ của chúng tôi là tất cả mọi người và cũng có thể là không ai cả,” Grinberg nói.

Theo WSJ﻿