Một "lỗ thủng" khổng lồ vừa xuất hiện trên Mặt Trăng

Tại Hội nghị Mặt trăng và hành tinh vừa được tổ chức tại Mỹ, các nhà khoa học đã trình bày một nghiên cứu mới cho thấy Mặt Trăng của chúng ta vừa bị một vật thể vũ trụ tấn công cực mạnh, gây ra một "vết sẹo" lớn.

Hình ảnh từ Tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt Trăng (LRO) của NASA cho thấy một khu vực trên Mặt Trăng xuất hiện dấu vết đậm màu hình ngôi sao nhiều cánh, giống như lỗ thủng do một vật nhọn đâm vào bề mặt cứng.

Đối chiếu các hình ảnh trước đó, các nhà khoa học xác định rằng lỗ thủng này chỉ vừa mới xuất hiện khoảng cuối mùa xuân năm 2024.

"Lỗ thủng" mới xuất hiện trên bề mặt Mặt Trăng là một hố va chạm khổng lồ mới - Ảnh: NASA

Theo Universe Today, kết quả nghiên cứu sơ bộ khẳng định đó là một hố va chạm do một vật thể lớn để lại trên bề mặt thiên thể.

Vật thể này có kích cỡ đáng kể và lao cực nhanh, khiến hố va chạm mới có đường kính lên đến 225 m.

Đường kính này lớn gấp 3 hố va chạm lớn nhất mà LRO ghi nhận trước đó, vốn chỉ khoảng 70 m.

Các mô hình cho thấy một vụ va chạm quy mô như thế này chỉ xảy ra một lần trong mỗi 139 năm. Vì vậy đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời người chúng ta được chứng kiến một "vết sẹo" lớn hình thành trên vệ tinh của Trái Đất theo thời gian thực.

Việc các nhà khoa học phát hiện hố này ngay sau khi nó hình thành cũng là cơ may hiếm có.

Hố này có hình phễu, sâu 43 m, với các vách dốc đến mức bạn khó có thể đứng vững trên đó. Xung quanh vành miệng hố là những khối đá khổng lồ bị bắn ra, khối lớn nhất có đường kính khoảng 13 m.

Hướng va chạm thậm chí có thể được suy ra từ cách phân bố mảnh vỡ: Tảng thiên thạch lao xuống Mặt Trăng đến từ hướng Nam - Tây Nam, xuyên thủng bề mặt và phun vật chất về phía Bắc theo một hình dạng lưỡi đặc trưng.

Bên trong miệng hố, nhóm nghiên cứu tìm thấy những khu vực có vật liệu sẫm màu bất thường, gần như chắc chắn là thủy tinh thiên thạch, được hình thành bởi nhiệt độ và áp suất cao trong vụ va chạm.

Các hình ảnh thu được cũng vô cùng sắc nét, đem lại dữ liệu cực kỳ quý giá để các nhà khoa học kiểm chứng và tinh chỉnh các mô hình về va chạm thiên thể trong hệ Mặt Trời.