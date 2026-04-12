Câu chuyện về người phụ nữ duy nhất vừa bay qua Mặt trăng: Quá nhiều điều để kể ngoài sứ mệnh Artemis II

Sứ mệnh Artemis II không chỉ là một bước tiến khổng lồ của nhân loại trong nỗ lực quay trở lại Mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ mà còn là dấu mốc chói lọi trong sự nghiệp của Christina Koch. Với tư cách là người phụ nữ đầu tiên du hành vào không gian sâu, Koch đã viết tiếp chương mới cho lịch sử ngành hàng không vũ trụ bằng lòng dũng cảm và nền tảng tri thức vững chắc được tích lũy qua hàng thập kỷ.

Giấc mơ từ thuở nhỏ và nền tảng học vấn "khủng"

Christina Koch sinh ngày 29 tháng 1 năm 1979 tại Grand Rapids, Michigan, nhưng lớn lên tại Jacksonville, North Carolina. Ngay từ khi còn học mẫu giáo, cô bé Christina đã không ngần ngại chia sẻ với giáo viên về ước mơ trở thành phi hành gia. Niềm đam mê bầu trời của cô được nuôi dưỡng qua những đêm ngắm sao và những chuyến tham quan Trung tâm Vũ trụ Kennedy thời trung học.

Để hiện thực hóa giấc mơ, Koch đã chọn con đường học vấn nghiêm túc tại Đại học Bang Bắc Carolina (NC State). Bà tốt nghiệp cử nhân kép ngành kỹ thuật điện và vật lý năm 2001, sau đó tiếp tục nhận bằng thạc sĩ kỹ thuật điện vào năm 2002. Sự kiên trì của bà trong những năm tháng đại học là tấm gương sáng, bởi khi đó Koch thường là một trong số rất ít sinh viên nữ trong các lớp học kỹ thuật và khoa học vốn do nam giới chiếm ưu thế.

Những bước chân trên các vùng đất khắc nghiệt nhất Trái đất

Trước khi bay vào vũ trụ, Christina Koch đã dành nhiều năm rèn luyện bản lĩnh tại những nơi khắc nghiệt nhất trên hành tinh. Bà bắt đầu sự nghiệp tại NASA vào năm 2001 thông qua chương trình Học viện NASA tại Trung tâm Không gian Goddard. Tại đây, bà làm kỹ sư điện, tham gia phát triển các thiết bị khoa học cho các sứ mệnh nghiên cứu vũ trụ và vật lý thiên văn.

Tuy nhiên, khao khát khám phá đã dẫn lối bà đến với Chương trình Nam Cực của Hoa Kỳ. Từ năm 2004 đến 2007, Koch làm cộng tác viên nghiên cứu tại các trạm Admunsen-Scott và Palmer. Bà không chỉ làm khoa học mà còn tham gia vào các đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ trên biển và sông băng. Những trải nghiệm tại các phòng thí nghiệm tự nhiên ở Nam Cực, Greenland hay Alaska đã giúp bà rèn luyện kỹ năng sinh tồn và khả năng làm việc trong điều kiện cô lập hoàn toàn – những yếu tố sống còn đối với một phi hành gia.

Đến nay, bà dành cả sự nghiệp để cống hiến cho NASA

Kỷ lục tại Trạm vũ trụ quốc tế (ISS)

Năm 2013, Christina Koch được chọn vào lớp phi hành gia thứ 21 của NASA. Đây là lớp học đặc biệt với tỷ lệ nam nữ cân bằng. Năm 2019, bà thực hiện chuyến bay đầu tiên lên ISS trên tàu Soyuz của Nga. Ban đầu, nhiệm vụ của bà dự kiến kéo dài 6 tháng, nhưng NASA đã quyết định gia hạn để nghiên cứu tác động của môi trường vi trọng lực đối với cơ thể phụ nữ trong thời gian dài.

Kết quả là Koch đã thiết lập kỷ lục thế giới về chuyến bay vũ trụ đơn lẻ dài nhất của một phụ nữ với 328 ngày liên tục. Trong gần một năm ở trên quỹ đạo, bà đã thực hiện 6 chuyến đi bộ ngoài không gian với tổng thời gian hơn 42 giờ. Đáng chú ý nhất là vào ngày 18 tháng 10 năm 2019, bà cùng đồng nghiệp Jessica Meir đã thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian toàn nữ đầu tiên trong lịch sử để thay thế một bộ điều khiển điện bị hỏng. Sự kiện này đã tạo nên một làn sóng truyền thông toàn cầu, truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ trẻ trên khắp thế giới.

Sứ mệnh Artemis II: Vươn tới Mặt trăng

Sứ mệnh Artemis II khởi hành vào ngày 1 tháng 4 năm 2026 chính là đỉnh cao trong sự nghiệp của Christina Koch. Với vai trò chuyên gia sứ mệnh trên tàu vũ trụ Orion, bà cùng 3 đồng nghiệp nam đã thực hiện hành trình bay quanh Mặt trăng, đánh dấu sự trở lại của con người sau 54 năm kể từ sứ mệnh Apollo 17.

Christina Koch là 1 trong những nữ phi hành gia quan trọng nhất của NASA hiện tại

Chuyến bay kéo dài 10 ngày này đã đạt được những cột mốc vô tiền khoáng hậu. Con tàu Orion đã đưa các phi hành gia đi xa hơn bất kỳ con người nào từng đạt được trước đây, cho phép họ quan sát toàn bộ mặt khuất của Mặt trăng bằng mắt thường. Đối với Koch, việc điều hành các hệ thống hỗ trợ sự sống và định vị trên tàu không chỉ là công việc chuyên môn mà còn là sự khẳng định vị thế của phụ nữ trong kỷ nguyên khám phá không gian sâu.

Trong những thông điệp gửi về từ quỹ đạo, Koch luôn nhấn mạnh rằng việc thám hiểm không gian không phải là rời xa Trái đất, mà là cách chúng ta lựa chọn để hiểu hơn và bảo vệ hành tinh xanh của mình.

Trở về sau sứ mệnh Artemis II, Christina Koch không chỉ mang theo những dữ liệu khoa học quý giá mà còn mang về niềm hy vọng cho các thế hệ tương lai. Từ một cô bé lớn lên ở vùng nông thôn North Carolina đến người phụ nữ đầu tiên chinh phục không gian sâu, hành trình của bà là minh chứng cho việc xóa bỏ mọi ranh giới về giới tính và giới hạn của con người.

Bà hiện là một trong những phi hành gia giàu kinh nghiệm nhất của NASA, từng giữ chức Trưởng chi nhánh Phi hành đoàn tại Văn phòng Phi hành gia. Với những đóng góp to lớn, bà đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như Giải thưởng Thành tựu Nhóm của NASA, Giải thưởng xuất sắc Neil Armstrong và bằng Tiến sĩ Khoa học danh dự từ Đại học Bang Bắc Carolina. Christina Koch không chỉ là một kỹ sư điện tài năng hay một phi hành gia kỷ lục gia; bà là biểu tượng của tinh thần tiên phong, người đã mở cánh cửa dẫn vào không gian sâu cho nhân loại.

Nguồn: NASA, Fox News