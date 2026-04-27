Phát hiện chiếc vali lạ trước cổng trường học, cảnh sát lập tức mở ra: Ai nấy kinh ngạc với thứ bên trong

Chiếc vali lạ trước cổng trường khiến nhiều người hoang mang

Theo Khaosod, sự việc phát hiện chiếc vali lạ xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 25/4 trên đường Sukhumvit, khu vực gần lối vào một trường học ở tỉnh Rayong, Thái Lan. Đây là thời điểm khu vực trước cổng trường vẫn còn khá đông học sinh, phụ huynh và người dân qua lại.

Phát hiện chiếc vali màu đen bị bỏ lại trước cổng trường vào đúng thời điểm đông người qua lại, người dân lập tức báo cảnh sát vì lo ngại bên trong có vật nguy hiểm. (Ảnh: Khaosod)

Một phụ nữ đi ngang qua đã phát hiện chiếc vali màu đen bị bỏ lại bên vệ đường trong tình trạng đáng ngờ. Do chiếc vali nằm ở vị trí nhạy cảm, gần cổng trường học và không có ai đứng ra nhận là chủ sở hữu, người này lo ngại bên trong có thể chứa vật nguy hiểm nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường. Khu vực xung quanh chiếc vali được phong tỏa tạm thời để bảo đảm an toàn. Người dân được yêu cầu giữ khoảng cách, không tự ý tiếp cận hay chạm vào vật thể lạ.

Cảnh sát lập tức phong tỏa và kiểm tra chiếc vali được xem là cần thiết để tránh những rủi ro không đáng có.(Ảnh: Khaosod)

Sự xuất hiện của lực lượng chức năng cùng các biện pháp kiểm soát khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Một chiếc vali vô chủ đặt ngay gần cổng trường, lại xuất hiện vào thời điểm có nhiều học sinh và phụ huynh qua lại, khiến không khí tại khu vực trở nên căng thẳng.

Nhiều người ban đầu lo ngại đây có thể là tình huống liên quan đến vật liệu nguy hiểm hoặc một hành vi gây rối an ninh nơi công cộng. Vì vậy, việc cảnh sát lập tức phong tỏa và kiểm tra chiếc vali được xem là cần thiết để tránh những rủi ro không đáng có.

Thứ bên trong khiến ai nấy bất ngờ

Dưới sự giám sát của lực lượng chức năng, chiếc vali được kiểm tra theo quy trình an toàn. Sau khi mở ra, cảnh sát phát hiện bên trong không hề có vật nguy hiểm như nhiều người lo ngại ban đầu.

Thay vào đó, chiếc vali chứa nhiều quần áo cùng một số giấy tờ cá nhân. Đáng chú ý, trong số các vật dụng được tìm thấy có một bộ hồ sơ ly hôn được gấp gọn gàng. Chi tiết này khiến những người chứng kiến không khỏi kinh ngạc.

Sau khi mở ra, cảnh sát phát hiện bên trong không hề có vật nguy hiểm như nhiều người lo ngại ban đầu. (Ảnh: Khaosod)

Từ một tình huống ban đầu khiến cả khu vực hoang mang vì lo ngại về an ninh, sự việc bất ngờ chuyển sang một câu chuyện có thể liên quan đến biến cố cá nhân của chủ nhân chiếc vali. Nhiều người cho rằng chiếc vali có thể thuộc về một người đang trải qua vấn đề trong đời sống riêng tư, dẫn đến việc bỏ lại toàn bộ đồ đạc tại khu vực này.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết đây mới chỉ là nhận định ban đầu. Danh tính chủ nhân chiếc vali cũng như lý do vì sao nó bị bỏ lại trước cổng trường vẫn cần được xác minh thêm.

Cảnh sát đang kiểm tra các giấy tờ liên quan được tìm thấy bên trong vali, đồng thời rà soát hệ thống camera an ninh ở khu vực lân cận để làm rõ ai là người đã để chiếc vali lại tại đây. Hiện chưa có thông tin cho thấy chủ nhân của số đồ đạc này đã được xác định.

Cảnh báo khi phát hiện vật thể khả nghi nơi công cộng

Dù vụ việc khép lại mà không gây thiệt hại, sự xuất hiện của chiếc vali vô chủ trước cổng trường vẫn khiến nhiều người giật mình. Đặc biệt, nơi xảy ra sự việc là khu vực tập trung đông học sinh và phụ huynh, nên phản ứng nhanh của người dân cũng như lực lượng chức năng được đánh giá là cần thiết.

Đáng chú ý, trong số các vật dụng được tìm thấy có một bộ hồ sơ ly hôn được gấp gọn gàng. (Ảnh: Khaosod)

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi phát hiện vali, túi xách, ba lô hoặc bất kỳ vật thể lạ nào bị bỏ lại nơi công cộng, người dân tuyệt đối không nên tự ý mở, di chuyển hay kiểm tra bên trong. Cách xử lý an toàn nhất là giữ khoảng cách và báo ngay cho lực lượng chức năng.

Trong trường hợp này, chiếc vali chỉ chứa quần áo và giấy tờ cá nhân. Tuy nhiên, việc xử lý thận trọng ngay từ đầu đã giúp bảo đảm an toàn cho khu vực đông người, đồng thời tránh nguy cơ phát sinh những tình huống ngoài ý muốn.

(Theo Khaosod, Facebook, Instagram)