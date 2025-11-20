Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện 151 tỷ đồng trong 8 chiếc vali ở sân bay

20-11-2025 - 21:00 PM | Tài chính quốc tế

Cảnh sát đã phát hiện ra ngăn ẩn trong tất cả các vali.

Tháng 1/2014, khoản tiền mặt kỷ lục 7.2 triệu USD (tương đương khoảng 151.2 tỷ đồng) đã được tìm thấy tại một sân bay ở Panama. Số tiền khổng lồ được nhét trong 8 chiếc vali. Cảnh sát Panama mô tả đây là vụ bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay của họ.

Theo cảnh sát, số tiền 7.2 triệu USD được tìm thấy này thuộc về một băng đảng ma túy khét tiếng. Những chiếc vali được ba người đàn ông Honduras, lần lượt 41, 39 và 32 tuổi, mang từ sân bay Toncontin ở Tegucigalpa, Honduras đến Sân bay Quốc tế Tocumen ở Panama.

Sau khi những người đàn ông này xuống máy bay, cảnh sát đã kịp thời bắt giữ họ sau khi phát hiện ra một ngăn ẩn trong tất cả các hành lý. Lớp đáy giả đã được tháo ra và cảnh sát tìm thấy những cọc tiền mặt khổng lồ, toàn bộ là tờ 100 USD.

Công tố viên trưởng về ma túy, Javier Caraballo, nói với truyền thông địa phương rằng các nhà chức trách đã nhận được thông tin tình báo chỉ điểm về việc tiền ma túy sẽ đi qua Sân bay Tocumen.

Phát hiện 151 tỷ đồng trong 8 chiếc vali ở sân bay- Ảnh 1.

Số tiền thu giữ được

Vụ việc đã gây rúng động khi một lượng tiền lớn như vậy lại có thể lọt qua các cơ quan chức năng sân bay, cảnh sát ma túy và các điều tra viên đặc biệt tại sân bay Toncontin.

Sau đó, đã có 32 người bị đình chỉ hoặc sa thải, trong đó có 25 người là sĩ quan cảnh sát, Reuben Martel, Giám đốc Cục Điều tra Đặc biệt Quốc gia, nói với Televicentro.hn. Cụ thể, 5 kỹ thuật viên máy quét X-quang sân bay đã bị sa thải, và 2 sĩ quan từ Cục Chống Buôn bán Ma túy cũng bị buộc thôi việc.

Những thay đổi luật vào thời điểm đó của Panama liên quan đến ngân hàng quốc tế đã khiến quốc gia Trung Mỹ này trở thành thiên đường cho hoạt động rửa tiền, buôn lậu tiền mặt và nơi để các công dân nước ngoài tìm cách che giấu hàng triệu đô la nhằm mục đích trốn thuế. Cảnh sát mô tả vụ bắt giữ gần đây nhất này là vụ tịch thu lớn nhất trong nhiều năm, mặc dù họ không tiết lộ tên của băng đảng đã mất số tiền 7.2 triệu USD.

Nguồn: Christian Post

Kiểm tra vali của người phụ nữ, cảnh sát phát hiện thứ trị giá 6 tỷ đồng

Theo Thanh Huyền

