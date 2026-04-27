Mọi ánh mắt đổ dồn vào tuần định đoạt: ‘Ghế nóng’ Chủ tịch Fed chuẩn bị đổi chủ, kỳ vọng cắt giảm lãi suất giảm, ông lớn công nghệ đồng loạt ra BCTC

Tâm điểm của thị trường sẽ dồn vào báo cáo kết quả kinh doanh từ các tập đoàn công nghệ khổng lồ cùng cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đây có thể là dấu mốc khép lại nhiệm kỳ của ông Jerome Powell trên cương vị người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ.

Các chỉ số chứng khoán đã tăng vọt trong tháng 4 và liên tục thiết lập đỉnh mới. Thị trường đã phục hồi mạnh mẽ sau những lo ngại về tác động kinh tế từ cuộc xung đột ở Trung Đông. Tính đến thứ Sáu (24/4), chỉ số S&P 500 đã tăng khoảng 13% kể từ ngày 30/3. Trong khi đó, Nasdaq Composite nhảy vọt hơn 19%.

Chuyên gia chiến lược thị trường Anthony Saglimbene tại Ameriprise nhận định thị trường đã đi một quãng đường dài trong thời gian ngắn. Tuần này sẽ là thời điểm xác nhận quan trọng cho đà tăng này.

Dù thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông đã xoa dịu nỗi lo căng thẳng leo thang, nhưng các diễn biến liên quan đến cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran vẫn có khả năng gây biến động giá tài sản trong những ngày tới.

Kỳ vọng về kết quả kinh doanh khả quan của doanh nghiệp đã thúc đẩy tâm lý lạc quan của giới đầu tư. Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 đang có khởi đầu vững chắc. Theo dữ liệu từ LSEG, tính đến ngày 24/4 đã có hơn 81% công ty thuộc nhóm S&P 500 công bố lợi nhuận vượt dự báo của các nhà phân tích.

Tổng lợi nhuận toàn thị trường trong quý 1 dự kiến sẽ tăng 16,1%. Chỉ riêng trong tuần này, hơn 1/3 số công ty trong S&P 500 sẽ công bố kết quả. Danh sách này bao gồm 5 trong số 7 tập đoàn công nghệ lớn nhất thị trường hay còn gọi là nhóm "Magnificent Seven".

Các "ông lớn" như Microsoft, Alphabet, Amazon và Meta sẽ báo cáo vào thứ Tư (29/4). Nhà đầu tư sẽ tập trung vào kế hoạch chi tiêu vốn khổng lồ của các hãng này để xây dựng trung tâm dữ liệu và hạ tầng hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Apple sẽ công bố kết quả vào ngày 30/4, sau thông báo thay đổi vị trí CEO gần đây.

Về phía chính sách tiền tệ, Fed được dự báo nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuyên bố vào ngày 29/4. Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm quan điểm mới của các nhà hoạch định chính sách về tác động của chiến sự đối với nền kinh tế và lộ trình lãi suất.

Nỗi lo về giá năng lượng tăng vọt đã khiến giới đầu tư hạ kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất. Thị trường hiện dự đoán chỉ chưa đến một đợt hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 thay vì dự báo ít nhất hai đợt trước khi cuộc chiến nổ ra vào cuối tháng 2.

Cuộc họp tới đây cũng có khả năng là lần cuối cùng ông Jerome Powell giữ vị trí chủ tọa do nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông sẽ kết thúc vào ngày 15/5. Ứng viên Kevin Warsh do Tổng thống Donald Trump lựa chọn đã xuất hiện trong phiên điều trần phê chuẩn tại Thượng viện tuần này. Một rào cản quan trọng đã được dỡ bỏ khi Bộ Tư pháp Mỹ vừa khép lại cuộc điều tra nhắm vào ông Powell liên quan đến chi phí cải tạo trụ sở Fed.

Ngoài ra, thị trường cũng sẽ đón nhận dữ liệu tăng trưởng kinh tế Mỹ quý 1 và chỉ số giá chi tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 3. Cả hai báo cáo này sẽ cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về những tổn thất kinh tế do xung đột Trung Đông gây ra cho đến nay.

