Phát hiện đội tàu 'tàng hình' không người lái 54 tấn, có lúc không cần dầu, không phát ra tiếng động, thực hiện nhiệm vụ 'đi săn' đặc biệt

Công ty công nghệ hàng hải Saildrone (Mỹ) vừa giới thiệu một dòng tàu mặt nước không người lái hoàn toàn mới mang tên Spectre, được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ săn ngầm. Đây được xem là bước chuyển hướng lớn của doanh nghiệp vốn nổi tiếng với các nền tảng nghiên cứu đại dương chạy bằng năng lượng gió và mặt trời.

Trong hơn 1 thập kỷ qua, Saildrone chủ yếu vận hành các tàu buồm tự động để lập bản đồ đại dương, thu thập dữ liệu khí hậu và giám sát hàng hải.

Song, trước nhu cầu ngày càng tăng về các hệ thống giám sát biển chi phí thấp nhưng hoạt động liên tục, công ty đã quyết định “quân sự hóa” nền tảng công nghệ của mình. Spectre chính là kết quả của quá trình chuyển đổi đó và dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm trên biển vào đầu năm 2027.

Theo Richard Jenkins, nhà sáng lập kiêm CEO Saildrone, thiết kế mới không còn phụ thuộc hoàn toàn vào cánh buồm như trước.

Ông cho hay: “Cánh buồm Saildrone rất hiệu quả cho các nhiệm vụ kéo dài, nhưng một số vai trò đòi hỏi độ tàng hình cao hơn, tốc độ nhanh hơn và không cần đến khả năng hoạt động siêu bền đó.”

Jenkins cũng nhấn mạnh rằng Spectre không phải sản phẩm vội vàng theo đơn đặt hàng quân sự, mà là thành quả của hơn 25 năm tích lũy kinh nghiệm công nghệ.

Về mặt kỹ thuật, Spectre là phương tiện lớn nhất và nhanh nhất mà Saildrone từng chế tạo. Con tàu dài khoảng 54 mét, lượng giãn nước khoảng 275 tấn và có thể đạt tốc độ tối đa 56 km/h.

Dù vậy, điểm đáng chú ý nhất không nằm ở tốc độ mà ở khả năng hoạt động bền bỉ và linh hoạt. Spectre có thể di chuyển quãng đường lên tới 14.800 km, mang theo tải trọng khoảng 25 tấn, bao gồm các hệ thống cảm biến, thiết bị giám sát hoặc module nhiệm vụ dạng container.

Saildrone phát triển 2 phiên bản chính của Spectre. Phiên bản Silent Endurance được trang bị cánh buồm composite dài 43 mét, sử dụng sức gió để di chuyển, giúp giảm thiểu tiếng ồn gần như tuyệt đối. Đây là yếu tố sống còn trong nhiệm vụ săn ngầm, nơi khả năng “im lặng” quyết định việc tàu có bị phát hiện hay không.

Trong khi đó, phiên bản Stealth Strike loại bỏ cánh buồm và sử dụng động cơ diesel kết hợp hệ truyền động điện. Tàu có thể tăng tốc nhanh lên tới 50 km/h khi cần thiết, nhưng vẫn có thể chuyển sang chế độ chạy điện với tốc độ khoảng 22 km/h để duy trì độ êm gần như tuyệt đối. Cả hai cấu hình đều được tối ưu để giảm “dấu âm” dưới nước, yếu tố then chốt trong chiến tranh chống tàu ngầm.

Để hoàn thiện hệ thống nhiệm vụ và phần mềm tự hành, Saildrone đang hợp tác với Lockheed Martin. Theo Paul Lemmo, Phó Chủ tịch của tập đoàn này, Spectre là cách để “tăng số lượng hiện diện trên biển với chi phí thấp hơn”, giúp các lực lượng hải quân mở rộng khả năng giám sát mà không cần đầu tư vào các tàu chiến đắt đỏ.

Các tàu Spectre sẽ được đóng tại xưởng Fincantieri Marinette Marine ở bang Wisconsin, với năng lực sản xuất tối đa khoảng 5 chiếc mỗi năm. Mỗi tàu có giá ước tính khoảng 40 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với nhiều nền tảng quân sự truyền thống.

Đáng chú ý, Saildrone đang tự tài trợ toàn bộ dự án này và đã dành 2 năm để thiết kế, thử nghiệm. Công ty cho hay, giai đoạn này đã giúp “giảm thiểu gần như toàn bộ rủi ro kỹ thuật” trước khi bước vào sản xuất hàng loạt.

Theo Interesting Engineering﻿