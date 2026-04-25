Mua dầu của Iran, 40 nhà máy lọc dầu, công ty vận tải biển của châu Á bị Mỹ trừng phạt

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa áp đặt loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một nhà máy lọc dầu của Trung Quốc cùng hàng chục công ty vận tải biển và tàu chở dầu liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày cho biết đã đưa Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co. vào danh sách trừng phạt. Đây là một trong những nhà máy lọc dầu tư nhân quy mô nhỏ của Trung Quốc, thường được gọi là “teapot refinery”.

Theo phía Mỹ, doanh nghiệp này là một trong những khách hàng quan trọng nhất của Iran khi liên tục mua dầu thô từ Tehran bất chấp các lệnh trừng phạt của Washington.

Bên cạnh đó, OFAC cũng áp lệnh hạn chế đối với khoảng 40 công ty vận tải biển và tàu chở dầu bị cáo buộc tham gia mạng lưới “hạm đội bóng tối” chuyên vận chuyển dầu Iran ra thị trường quốc tế.

Động thái mới diễn ra trong lúc Mỹ tăng cường phong tỏa hàng hải đối với các tàu liên quan đến Iran tại eo biển Hormuz.

Tehran trước đó đã siết chặt hoạt động tại eo biển này sau cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động, khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo và giá dầu tăng mạnh.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ tiếp tục bóp nghẹt các mắt xích giúp Iran đưa dầu ra thị trường quốc tế.

Ông nhấn mạnh: “Bất kỳ cá nhân hay tàu nào hỗ trợ Iran thông qua các hoạt động thương mại bí mật hoặc tài chính ngầm đều có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt.”

Điều đáng chú ý là loạt trừng phạt được công bố đúng ngày Nhà Trắng xác nhận đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cùng Jared Kushner, con rể ông Trump, sẽ tới Pakistan cuối tuần này để đàm phán với giới chức Iran.

Trước đó, ông Trump cũng công khai chỉ trích Trung Quốc vì bị cho là hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Iran. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông tiết lộ Mỹ đã chặn một con tàu chở “món quà” từ Trung Quốc đến Iran, phát biểu làm dấy lên suy đoán về khả năng Bắc Kinh cung cấp vật tư hỗ trợ cho Tehran.