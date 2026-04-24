Nền kinh tế lớn nhất thế giới đón tin dữ

Trong tháng 4, ngành du lịch và lữ hành hầu như không tăng trưởng do người tiêu dùng ngần ngại chi tiêu vì cuộc chiến với Iran.

Nền kinh tế Mỹ đã phục hồi nhẹ trong tháng 4 sau giai đoạn gần như đình trệ vào tháng trước. Tuy nhiên, bức tranh lạm phát tổng thể hiện đang ở mức đáng lo ngại nhất kể từ năm 2022.

Chỉ số ngành dịch vụ của S&P Global (nơi sử dụng phần lớn lao động tại Mỹ) đã phục hồi lên mức 51,3 điểm trong tháng 4. Con số này tăng nhẹ so với mức thấp nhất trong 3 năm là 49,8 điểm vào tháng trước. Theo quy ước, bất kỳ chỉ số nào trên 50 điểm đều cho thấy sự tăng trưởng.

Chỉ số khảo sát các nhà quản lý sản xuất cũng tăng từ 52,3 điểm lên 54 điểm, đạt mức cao nhất trong gần 4 năm. Tuy nhiên, đà tăng này phản ánh một phần tình trạng tranh nhau đặt hàng để tích trữ nguồn cung do lo ngại sự khan hiếm từ cuộc chiến với Iran.

Các đầu mối trong ngành sản xuất báo cáo giá hàng hóa đã tăng vọt với tỷ lệ lạm phát cao nhất trong vòng 10 tháng qua. Trong khi đó, giá bán tại lĩnh vực dịch vụ cũng tăng tốc mạnh mẽ và chạm mức cao nhất trong 45 tháng.

Một số công ty đã báo cáo tình trạng mua sắm "hoảng loạn" và "khẩn cấp" trước thềm các đợt tăng giá và thiếu hụt nguồn cung. Điều này gợi nhớ lại những vấn đề từng thấy trong đại dịch Covid-19.

Giá năng lượng cùng nhiều loại hàng hóa và dịch vụ khác đang tăng phi mã. Mức giá bán trung bình cho hàng hóa và dịch vụ hiện đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2022.

Mặc dù lĩnh vực dịch vụ có sự phục hồi nhưng hoạt động kinh doanh mới chỉ tăng nhẹ. Việc sụt giảm doanh số thường liên quan đến sự bất ổn và gián đoạn do chiến tranh gây ra. Các đơn hàng dịch vụ từ du lịch đến sản phẩm tài chính hầu như không có biến chuyển.

Chuyên gia kinh tế trưởng Eugenio Aleman tại Raymond James nhận định người tiêu dùng đang phải dành phần lớn thu nhập để chi trả cho tiền xăng dầu.

Các số liệu cải thiện trong tháng 4 báo hiệu mức tăng trưởng tốt hơn vào đầu quý 2. Dù vậy, tốc độ chung của nền kinh tế vẫn còn mờ nhạt.

Nhà kinh tế trưởng Chris Williamson tại S&P Global cho biết chỉ số PMI tháng 4 cho thấy nền kinh tế đang chật vật để đạt được mức tăng trưởng năm trên 1%. Trong đó, khu vực dịch vụ khổng lồ đang đóng vai trò là lực cản chính.

Ước tính mới nhất từ công cụ GDP Now của Fed Atlanta cho thấy tăng trưởng trong quý 1 chỉ đạt mức 1,2%, sau khi đạt 0,5% trong ba tháng cuối năm 2025. Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ công bố ước tính ban đầu về tăng trưởng GDP quý 1 vào tuần tới.

