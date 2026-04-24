Nhân vật đặc biệt vừa tới gặp ông Putin: Kremlin huy động cả lãnh đạo tình báo, cử chỉ của ông Lavrov hé lộ bí ẩn

Quy mô đón tiếp gây bất ngờ

Đài TST (Nga) ngày 23/4 đăng bài viết có tiêu đề "Bí mật chuyến thăm Moscow của Tổng thống Seychelles đã được hé lộ. Chìa khóa nằm ở nụ cười của ông Lavrov".

Theo đó, tại Moscow những ngày qua đã xuất hiện bầu không khí đặc biệt sôi động – khi ông Patrick Herminie - Tổng thống Cộng hòa Seychelles - được gần như toàn bộ giới tinh hoa Nga đón tiếp.

Không muốn trở thành chiến trường trong cuộc cạnh tranh quyền lực toàn cầu giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời phải xoay xở giữa hai cường quốc khu vực là Bắc Kinh và New Delhi, Seychelles dường như đã lựa chọn một hướng đi khác: xích lại gần Nga.

Theo đánh giá trong bài viết của TST, đây là lựa chọn hợp lý. Seychelles vốn đã là quốc gia giàu có nhất châu Phi, không cần phát triển theo nghĩa truyền thống. Điều họ cần là sự bảo đảm: nguồn cung ổn định, an ninh, du lịch và đào tạo nhân lực. Nga, với năng lực và vị thế hiện tại, có thể đáp ứng những nhu cầu đó.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Seychelles Patrick Herminie. Ảnh: TST

Thành phần phái đoàn Nga tham gia cuộc gặp cho thấy rõ điều này. Gần như toàn bộ những người chịu trách nhiệm về các lĩnh vực thiết yếu đều có mặt. “Chiếc ô bảo hộ” của Nga – quốc gia có quan hệ tốt với 2 trong 3 nước đang "quan tâm" tới Seychelles – có thể giúp quốc đảo này tránh bị cuốn vào các cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Điều khiến giới quan sát bất ngờ là quy mô tiếp đón. Trong cuộc gặp với phái đoàn Seychelles, gần như toàn bộ lãnh đạo cấp cao Nga đã xuất hiện tại Điện Kremlin.

Theo tác giả bài viết trên TST, trong nhiều thập kỷ theo dõi chính trị quốc tế, ông chưa từng chứng kiến điều tương tự. Mức độ quan tâm dành cho Seychelles thậm chí được ví như vượt qua những cuộc gặp với các lãnh đạo hàng đầu thế giới.

"Đây đúng là một kỷ lục có thể ghi vào Sách Guinness: Tổng thống Vladimir Putin, người phát ngôn của ông là Dmitry Peskov, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Maksim Oreshkin, Ngoại trưởng Sergey Lavrov — với nụ cười không rời khỏi khuôn mặt, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina, Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov, Phó Thủ tướng Alexander Novak, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Maxim Reshetnikov, Bộ trưởng Giao thông Andrey Nikitin và Bộ trưởng Nông nghiệp Oksana Lut.

Ngoài ra còn có sự hiện diện của lãnh đạo Tổng cục Tình báo quân đội, Đô đốc Igor Kostyukov" - Vị tác giả nhận định.

Quy mô cuộc đón tiếp ông Herminie tại Moscow gây bất ngờ. Ảnh: TST

Những tín hiệu rõ ràng từ hợp tác kinh tế – an ninh

Sự hiện diện của dàn lãnh đạo cấp cao không thể chỉ được giải thích bằng yếu tố ngoại giao thông thường như chuyến thăm đầu tiên của ông Herminie hay dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương. Theo bài viết, cần nhìn sâu hơn vào bối cảnh địa chính trị.

Các nội dung chính thức của cuộc đàm phán – hợp tác chính trị, kinh tế, nhân đạo và các vấn đề khu vực – cho thấy hai bên đang hướng tới một mối quan hệ toàn diện hơn.

Thực tế, Nga và Seychelles đã có những hợp tác nhất định: đào tạo lực lượng an ninh, các chuyến thăm của tàu hải quân Nga, cũng như phối hợp trong hoạt động chống cướp biển. Đây là nền tảng để hai bên tiến xa hơn.

Phát biểu tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin đánh giá kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn còn khiêm tốn, nhưng nhấn mạnh còn nhiều dư địa phát triển. Ông cũng bày tỏ sự cảm ơn Seychelles vì sự ủng hộ tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc.

Một điểm đáng chú ý khác là sự tăng trưởng của dòng khách du lịch Nga tới Seychelles, đạt khoảng 40.000 lượt, tăng 15%. Theo ông Putin, đây là tín hiệu tích cực nhưng chưa phản ánh hết tiềm năng.

Tuy nhiên, những chi tiết quan trọng nhất lại đến từ phía Seychelles. Tổng thống Herminie cho biết Nga đã hỗ trợ nước này trong bối cảnh khó khăn do xung đột tại Trung Đông và Tây Á.

Ông nhấn mạnh vai trò của hãng hàng không Aeroflot trong việc duy trì dòng khách du lịch – yếu tố sống còn với nền kinh tế Seychelles. Nhưng đó không phải tất cả. Nga được cho là đã hỗ trợ thêm về lương thực, thuốc men, phân bón, thậm chí cả nhiên liệu.

Trong bối cảnh xung đột kéo dài, Seychelles rơi vào tình thế dễ tổn thương: nguồn nhiên liệu bị gián đoạn, các hãng hàng không khu vực ngừng hoạt động, du lịch – trụ cột kinh tế – sụt giảm tới 40%. Nguy cơ khủng hoảng kinh tế và xã hội trở nên rõ ràng.

Chính trong hoàn cảnh này, sự hỗ trợ của Nga – dù không lớn về quy mô – lại mang ý nghĩa quyết định. Điều đó giải thích vì sao Tổng thống Herminie bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và khẳng định Seychelles sẽ tiếp tục là “người bạn gần gũi” của Nga.

Ông Patrick Herminie nhấn mạnh, quan hệ giữa Nga và Seychelles là “rất gần gũi”. Ảnh: kremlin.ru

Yếu tố quân sự và toan tính dài hạn

Một chi tiết khiến giới quan sát đặc biệt chú ý là sự hiện diện của lãnh đạo tình báo quân đội Nga trong cuộc đàm phán. Theo bài viết, đây không phải yếu tố mang tính nghi thức, mà phản ánh mối quan tâm thực sự về an ninh.

Seychelles, với quy mô nhỏ và vị trí chiến lược tại Ấn Độ Dương, đang đối mặt với nhiều rủi ro trong bối cảnh trật tự thế giới biến động. Lịch sử cho thấy quốc đảo này từng nhiều lần trở thành mục tiêu của các âm mưu đảo chính và can thiệp từ bên ngoài.

Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm một đối tác đảm bảo an ninh là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, lựa chọn không hề đơn giản.

Hợp tác với Mỹ có thể kéo Seychelles vào các xung đột lớn. Hợp tác với Trung Quốc lại có nguy cơ gây căng thẳng với Washington và Ấn Độ. Trong khi đó, các cường quốc châu Âu không còn được xem là đối tác đáng tin cậy.

Theo logic này, Nga trở thành lựa chọn phù hợp nhất: không có xung đột trực tiếp tại khu vực, không đặt ra yêu cầu chính trị quá lớn, nhưng vẫn đủ năng lực hỗ trợ về an ninh.

Bài viết cũng đặt ra khả năng hai bên đã thảo luận về hợp tác quân sự, bao gồm cả việc mua sắm vũ khí. Seychelles hiện vẫn sử dụng một số trang bị từ thời Liên Xô, và trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu hiện đại hóa là điều tất yếu.

Ngoài ra, các nguy cơ cụ thể cũng được nhắc tới, bao gồm khả năng bị các thế lực bên ngoài can thiệp hoặc lợi dụng vị trí chiến lược của nước này.

Từ góc nhìn rộng hơn, tác giả cho rằng Nga cần lựa chọn cách tiếp cận “tinh gọn” tại châu Phi, tránh sa lầy vào các quốc gia bất ổn. Trong bối cảnh đó, Seychelles – một quốc gia nhỏ, ổn định, giàu có và có thiện cảm với Nga – là lựa chọn lý tưởng.

Với vị trí địa lý thuận lợi, mức sống cao và hệ thống nhà nước vững chắc, Seychelles có thể trở thành “cửa sổ” hiện diện của Nga tại châu Phi, đồng thời là điểm tựa chiến lược tại Ấn Độ Dương.

Kết luận của bài viết cho rằng, trong một thế giới đang bước vào giai đoạn biến động mạnh, sự xích lại gần giữa Nga và Seychelles có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên – và là bước đi mang tính tính toán dài hạn, không chỉ đơn thuần là ngoại giao.