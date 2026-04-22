Baijiahao: Bất ngờ lớn với nước đi táo bạo của Nga! Ông Putin đã chuẩn bị suốt 25 năm

Tờ Baijiahao đăng bài viết có tiêu đề "Bất ngờ lớn: Nước đi táo bạo của Nga làm rung chuyển phương Tây – Ông Putin đã chuẩn bị suốt 25 năm".

Theo đó, Tổng thống Vladimir Putin đã khiến cục diện tài chính – kinh tế trở nên đáng quan sát hơn, đồng thời thu hút sự chú ý đặc biệt của giới phân tích quốc tế.

"Một nước đi lớn của ông Putin, được chuẩn bị trong 25 năm qua, đã chính thức diễn ra" - Bài viết nhấn mạnh, coi đây là một bước ngoặt mang tính bất ngờ trong cách Nga vận hành các nguồn lực chiến lược của mình.

Nga chuyển từ tích lũy sang bán vàng: bước ngoặt chiến lược

Theo nội dung được đề cập, Nga – một trong những quốc gia sở hữu dự trữ vàng lớn hàng đầu thế giới – đã bất ngờ chuyển sang bán ra kim loại quý này với quy mô đáng kể. Không còn là những giao dịch nhỏ lẻ, hoạt động bán vàng được thực hiện ở quy mô tính bằng tấn.

Chỉ tính từ đầu năm nay, Ngân hàng Trung ương Nga đã bán ra gần 22 tấn vàng, một con số được cho là đáng chú ý trong bối cảnh hiện nay.

Baijiahao cho rằng động thái này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong chiến lược tài chính của Moscow. Nếu trước đây Nga chủ yếu tập trung tích lũy vàng như một công cụ bảo toàn giá trị, thì hiện tại, nước này đã chuyển sang thế chủ động hơn, tận dụng thời điểm thị trường để hiện thực hóa lợi ích từ nguồn dự trữ đã tích lũy trong nhiều năm.

Thực tế, vào đầu những năm 2000, dự trữ vàng của Nga vẫn ở mức khá khiêm tốn so với các nền kinh tế lớn. Tuy nhiên, từ sau năm 2010, Moscow bắt đầu đẩy mạnh việc mua vào kim loại quý.

Trong suốt hơn một thập kỷ rưỡi, Nga liên tục gia tăng lượng vàng dự trữ, đưa quốc gia này trở thành một trong những "kho vàng" lớn nhất thế giới. Chính quá trình tích lũy kéo dài đó đã tạo nền tảng cho bước đi hiện tại.

Theo các phân tích được Baijiahao trích dẫn, việc bán vàng ở thời điểm này còn gắn liền với diễn biến của thị trường quốc tế.

Giá vàng trong những năm gần đây đã có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, lạm phát gia tăng và căng thẳng địa chính trị kéo dài. Điều này giúp Nga không chỉ bảo toàn giá trị tài sản mà còn có thể thu về nguồn lợi đáng kể từ việc bán ra.

Trong bối cảnh đó, vàng được xem như một "tấm đệm tài chính", giúp Nga duy trì sự ổn định trước các sức ép bên ngoài. Theo cách nhìn trong bài viết, nếu không có chiến lược tích lũy vàng từ nhiều năm trước, khả năng thích ứng của Nga trước các biện pháp trừng phạt có thể sẽ gặp nhiều thách thức hơn.

"Ông Putin trên thực tế đã dự đoán trước các lệnh trừng phạt tài chính", bài viết dẫn nhận định của các nhà phân tích, cho rằng việc tăng dự trữ vàng từ sớm là một bước đi mang tính phòng ngừa.

Chỉ tính từ đầu năm nay, Ngân hàng Trung ương Nga đã bán ra gần 22 tấn vàng, một con số được cho là đáng chú ý trong bối cảnh hiện nay. Ảnh: Shutter Stock

Áp lực trừng phạt và những biến số của cục diện

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến tại phương Tây cũng thừa nhận rằng các biện pháp trừng phạt áp đặt trong thời gian qua chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng ban đầu. Dù vậy, các nỗ lực gây sức ép vẫn chưa dừng lại. Liên minh châu Âu hiện đang chuẩn bị cho gói trừng phạt tiếp theo, được cho là gói thứ 20, với mục tiêu tiếp tục gia tăng áp lực và tìm cách tác động đến chính sách của Moscow.

Song song với các biện pháp trừng phạt, môi trường kinh tế toàn cầu cũng đang có nhiều biến động. Lãi suất tại nhiều nền kinh tế lớn duy trì ở mức cao, chuỗi cung ứng chưa hoàn toàn ổn định, trong khi giá năng lượng và nguyên liệu vẫn chịu ảnh hưởng từ các yếu tố địa chính trị.

Trong bối cảnh đó, việc Nga tận dụng nguồn dự trữ vàng để linh hoạt điều chỉnh chính sách tài chính được xem là một bước đi mang tính thích ứng.

Tuy nhiên, theo lập luận trong bài viết, bất chấp các lệnh trừng phạt và sức ép gia tăng, Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục theo đuổi các lợi ích và mục tiêu đã đề ra. Các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, theo quan điểm này, vẫn chưa thay đổi, và tiến trình xung đột được cho là sẽ còn kéo dài cho đến khi đạt được những mục tiêu đó.

Bài viết cũng cho rằng cục diện trong thời gian tới có thể chịu ảnh hưởng đáng kể từ nhiều yếu tố, trong đó có mức độ hỗ trợ của NATO đối với Ukraine, diễn biến kinh tế toàn cầu, cũng như các quyết sách tiếp theo của các bên liên quan.

Trong bối cảnh đó, những động thái như việc Nga điều chỉnh chiến lược vàng được xem là một phần trong bức tranh lớn hơn, nơi kinh tế và địa chính trị ngày càng gắn chặt với nhau.