Đáp trả Mỹ, Iran bắt giữ tàu đang trên đường vượt eo biển Hormuz tới một nước châu Á

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã bắt giữ 2 tàu đang cố gắng vượt qua eo biển Hormuz, hãng thông tấn Mehr đưa tin hôm thứ Tư (22/4), trích dẫn một tuyên bố từ Hải quân IRGC.

"Bộ chỉ huy Hải quân IRGC xác định các tàu bị bắt giữ là MSC-Francesca (mang cờ Panama) mà Iran cho rằng có liên hệ với Israel, và Epaminodes (mang cờ Liberia)", hãng tin này cho biết.

IRGC cho biết cả 2 tàu đều bị chặn lại và được đưa đến bờ biển Iran sau khi vi phạm các quy định an toàn hàng hải.

Theo dịch vụ theo dõi tàu biển Marine Traffic, 1 trong 2 tàu trên đang trên đường hướng tới Ấn Độ. Tàu Epaminodes đã rời cảng Jebel Ali (UAE) và hướng đến cảng Mundra (Ấn Độ).

Động thái trên được cho là nhằm đáp trả việc Mỹ bắt giữ một tàu thương mại của Iran ở biển Oman.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống lại Iran. Tehran quyết định đóng cửa eo biển Hormuz đối với các tàu thuyền liên quan đến Mỹ, Israel và các quốc gia ủng hộ hành động gây hấn chống lại Iran.

Ngày 7/4, Washington tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn "song phương" kéo dài 2 tuần với Iran. Theo Cơ quan Y tế Khẩn cấp của Iran, tổng cộng 3.375 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trong 40 ngày giao tranh.

Ngày 11/4, các bên đã tổ chức nhiều vòng đàm phán tại thủ đô Islamabad, Pakistan. Theo cả Tehran và Washington, họ không thể đạt được thỏa thuận về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột do nhiều bất đồng.

Ngày 21/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran. Đài truyền hình nhà nước Iran sau đó thông báo rằng Tehran không có ý định công nhận việc Washington đơn phương gia hạn thỏa thuận ngừng bắn và sẽ hành động phù hợp với lợi ích của mình.

Theo Tass﻿