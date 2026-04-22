Rộ tin 3 tàu container ở eo biển Hormuz bị trúng đạn, giá dầu bật tăng vượt 100 USD/thùng

Sau khi xuất hiện các báo cáo về việc ít nhất ba tàu container bị tấn công bằng súng tại eo biển Hormuz, giá dầu thô thế giới đã bật tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 22/4. Giá dầu Brent hiện đã vượt ngưỡng 100 USD/thùng, xóa sạch đà giảm trước đó.

Cụ thể, giá dầu thô Brent tương lai tăng 1,59 USD, tương đương 1,6%, lên mức 100,07 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô WTI cũng tăng 1,51 USD, tương đương 1,7%, đạt mức 91,18 USD/thùng. Trước đó trong phiên ngày 21/4, cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều đã tăng khoảng 3%.

Theo các nguồn tin an ninh hàng hải và Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh, ít nhất ba tàu container đã bị trúng đạn tại eo biển Hormuz trong ngày 22/4. Iran đã áp đặt các hạn chế đối với tàu thuyền qua lại eo biển này. Động thái trên ban đầu nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel, sau đó là để phản ứng với lệnh phong tỏa các cảng biển Iran từ phía Mỹ.

Trước đó vài giờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran vô thời hạn ngay trước khi thỏa thuận này hết hiệu lực. Quyết định này nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hoà bình.

Tuy nhiên, thông báo này dường như đến từ một phía. Hiện vẫn chưa rõ liệu phía Iran hay đồng minh của Mỹ là Israel có đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn này hay không. Các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Iran vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về động thái này của ông Trump.

Cho đến trước khi cuộc chiến tại Iran bùng nổ vào cuối tháng 2, eo biển Hormuz vốn là tuyến đường vận chuyển quan trọng, chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Tại khu vực châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết đường ống dẫn dầu Druzhba vận chuyển dầu từ Nga đã sẵn sàng hoạt động trở lại. Tuy nhiên, ba nguồn tin trong ngành lại cho biết Nga dự kiến sẽ ngừng xuất khẩu dầu từ Kazakhstan sang Đức qua đường ống này kể từ ngày 1/5.

Cuối ngày 22/4, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sẽ công bố dữ liệu tồn kho chính thức. Các nguồn tin thị trường dẫn số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô đã giảm 4,5 triệu thùng trong tuần trước. Tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất cũng ghi nhận mức giảm. Trước đó, các chuyên gia phân tích dự báo mức giảm tồn kho dầu thô chỉ khoảng 1,2 triệu thùng cho tuần kết thúc vào ngày 17/4.

Các chuyên gia phân tích từ PVM nhận định rằng nếu số liệu của EIA xác nhận mức giảm kho dự trữ và xuất khẩu xăng dầu của Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, đây sẽ là bằng chứng cho thấy người tiêu dùng tại châu Âu và Viễn Đông đang nỗ lực tìm kiếm nguồn cung dầu bằng mọi giá.

Theo Reuters