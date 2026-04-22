Buồn của nền kinh tế thứ 2 thế giới: Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp quay đầu tăng, 1 chọi 100 để tranh 'bát cơm sắt', rải 1.000 đơn ứng tuyển chỉ nhận được 8 lời mời phỏng vấn

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 21/4, tỷ lệ thất nghiệp đối với nhóm tuổi từ 16 - 24 (không bao gồm học sinh, sinh viên) đã nhích từ mức 16,1% trong tháng 2 lên mức 16,9% vào tháng 3.

Thị trường việc làm đang chịu sức ép từ áp lực giảm phát và những bất ổn bên ngoài. Điều này tạo ra thách thức đặc biệt lớn đối với những người trẻ tuổi vốn có ít kinh nghiệm chuyên môn.

Nhiều người đã lựa chọn học cao học để cải thiện cơ hội hoặc trì hoãn việc gia nhập lực lượng lao động. Trong khi đó, những người khác lại tìm các vị trí công chức, vốn được mệnh danh là "bát cơm sắt" vì có mức độ ổn định cao. Tuy nhiên khi các kỳ thi công chức kết thúc, những người không trúng tuyển buộc phải quay trở lại thị trường tuyển dụng vốn đang rất căng thẳng.

Điển hình là trường hợp của Bai Xi, một sinh viên tốt nghiệp ngành tài chính và quản lý tại tỉnh Hà Bắc gần Bắc Kinh. Cô vừa bắt đầu hành trình tìm việc sau nhiều tháng làm bán thời gian để ôn thi công chức địa phương. Sau nhiều lần thiếu điểm sát nút, cô cảm thấy kiệt sức và cho rằng việc tiếp tục thi lại chỉ là lãng phí thời gian.

Kỳ thi công chức tại Trung Quốc nổi tiếng với mức độ cạnh tranh khốc liệt. Hơn 3,7 triệu người tham gia kỳ thi công chức quốc gia vào tháng 12 năm ngoái. Đây là kỳ thi đầu tiên kể từ khi cơ quan chức năng nâng giới hạn độ tuổi dự thi lên trên 35 tuổi.

Tính bình quân, cứ 1 vị trí tuyển dụng thì có tới 98 ứng viên tranh giành. Hiện tại, với hy vọng tìm được một vị trí kế toán hoặc kiểm toán phù hợp tại Bắc Kinh, Bai Xi đã liên hệ với hơn 1.000 nhà tuyển dụng trên một nền tảng trực tuyến nhưng chỉ nhận được 8 lời mời phỏng vấn.

Áp lực trên thị trường dự kiến sẽ còn gia tăng trong những tháng tới khi kỷ lục 12,7 triệu sinh viên sẽ tốt nghiệp vào mùa hè năm nay. Con số này tăng khoảng 4% so với năm ngoái. Bai Xi lo lắng rằng sự cạnh tranh sẽ còn khốc liệt hơn nữa và cô có thể phải tìm một công việc trái ngành để trang trải cuộc sống trước mắt.

Dữ liệu chính thức cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đối với nhóm tuổi từ 25 - 29 ở mức 7,7% trong tháng 3, tăng so với mức 7,2% của tháng 2. Đây là con số cao nhất đối với nhóm tuổi này kể từ khi chỉ số này được đưa vào thống kê chính thức vào tháng 12/2023. Nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp tại các khu vực đô thị của Trung Quốc đã tăng nhẹ lên 5,4% trong tháng 3 từ mức 5,3% của tháng 2.

Theo SCMP