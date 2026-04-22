Hàng trăm tàu chiến của Hải quân Iran đủ sức 'xé tan' eo biển Hormuz

Những bức ảnh về "hạm đội" Hải quân Iran được nước này sử dụng để phong tỏa eo biển Hormuz đã xuất hiện trên mạng xã hội. Ví dụ, khoảng 50 tàu chiến thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã được phát hiện ngoài khơi bờ biển Oman.

Phương tiện này thường được trang bị các giá đỡ pháo hạng nhẹ, súng máy hạng nặng và hệ thống pháo phản lực phóng loạt Fajr-1 cỡ 107mm, vốn là bản sao từ hệ thống Type 63 của Trung Quốc.

Tầm bắn của Fajr-1 lên tới 8,5km, chiếc ca nô quân sự này cũng có thể mang theo nhiều hệ thống tên lửa dẫn đường khác nhau, bao gồm cả tên lửa chống tăng kiểu Almas thuộc thế hệ thứ ba.

Cuộc hành quân trên quy mô lớn của "Hạm đội muỗi" Iran.

Dĩ nhiên Iran không thể đánh chìm một tàu chở dầu ngay lập tức bằng loại vũ khí này, nhưng họ có thể gây thiệt hại và vô hiệu hóa hệ thống điều khiển, đặc biệt nếu như triển khai với số lượng lớn.

Hơn nữa, những "tàu chiến" này luôn được trang bị hệ thống phòng không vác vai, có thể được sử dụng để chống lại máy bay cường kích A-10 Warthog và trực thăng vũ trang AH-64 Apache.

Truyền thông Nga và Iran khẳng định một loạt tên lửa MANPADS sẽ gây sát thương chí mạng cho bất kỳ máy bay hiện đại nào. Những con tàu này cũng được sử dụng để rải thủy lôi nhằm phong tỏa eo biển.

Chiến thuật sử dụng hạm đội tàu nhỏ (hạm đội muỗi) đã được thử nghiệm thành công vào những năm 1980, trong cuộc chiến "tàu chở dầu" ở Vịnh Ba Tư và Iran muốn lặp lại điều đó trong thời điểm hiện nay.

Mặc dù vậy theo giới chuyên gia quân sự, khi những phương tiện này triển khai trên biển với số lượng lớn, chúng quá dễ dàng bị máy bay đối phương khóa mục tiêu và tiêu diệt bằng tên lửa tầm xa, khi hoàn toàn không có khả năng ngụy trang lẩn tránh.