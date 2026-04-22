Siêu tàu chở dầu của Iran mang 2 triệu thùng dầu đến quốc gia ngay gần Việt Nam, ung dung quay về giữa vòng vây của Mỹ

Vu Lam | 22-04-2026 - 09:16 AM | Tài chính quốc tế

Một siêu tàu chở dầu của Iran được cho là đã vượt qua vòng phong tỏa của Mỹ tại eo biển Hormuz để trở về đảo Kharg.

Theo dữ liệu theo dõi của TankerTrackers.com, tàu chở dầu cỡ rất lớn (VLCC) thuộc sở hữu công ty dầu khí quốc gia Iran đã rời Iran từ cuối tháng 3, di chuyển tới quần đảo Riau ngoài khơi Indonesia và thực hiện chuyển tải 2 triệu thùng dầu thô sang một tàu VLCC khác theo hình thức chuyển tải giữa hai tàu trên biển.

Sau khi hoàn tất giao hàng, con tàu đã quay đầu trở lại Iran và được cho là đi qua eo biển Hormuz bằng chính tuyến đường đang nằm trong vùng phong tỏa do Mỹ kiểm soát. Theo TankerTrackers, tàu đang trên đường cập đảo Kharg, đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Iran.

Hãng thông tấn Fars của Iran mô tả đây là trường hợp “một tàu dầu Iran khác phá vỡ vòng vây của Mỹ”, nhấn mạnh con tàu đã đi qua Hormuz với hệ thống định vị vẫn bật, thay vì tắt tín hiệu như nhiều tàu trong “hạm đội bóng tối” thường làm để tránh bị theo dõi.

Diễn biến này được xem đặc biệt nhạy cảm vì xảy ra chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn giữa Washington và Tehran hết hạn, trong lúc thị trường dầu mỏ toàn cầu đang căng như dây đàn, chờ đợi động thái tiếp theo từ cả hai phía.

Trước đó, eo biển Hormuz chỉ được mở lại trong thời gian ngắn vào cuối tuần trước, trước khi Iran lại đóng tuyến hàng hải này sau khi gắn việc mở cửa với yêu cầu Mỹ phải dỡ bỏ phong tỏa hải quân bên ngoài eo biển. Bước đi này cho thấy Hormuz tiếp tục là quân bài mặc cả trung tâm trong cuộc đối đầu hiện nay.

Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad-Reza Aref đầu tuần này cũng phát đi cảnh báo rằng an ninh tại Hormuz “phải có cái giá của nó”, một phát biểu được nhiều nhà phân tích coi là tín hiệu Tehran sẵn sàng tiếp tục sử dụng tuyến hàng hải chiến lược này làm công cụ gây sức ép.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ “rất khó” gia hạn lệnh ngừng bắn. Ông nhấn mạnh Washington không muốn bị thúc ép phải chấp nhận một thỏa thuận bất lợi.

Theo Oilprice﻿

